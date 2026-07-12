송소희, 얼굴 바뀌었네..몰라보게 성숙해진 근황

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[스포츠조선 박아람 기자] 국악인 겸 싱어송라이터 송소희가 자연스러운 매력이 돋보이는 근황을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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송소희는 지난 11일 개인 계정에 "음 비냄새"라는 짧은 글과 함께 일상 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진에는 편안한 차림으로 여유로운 시간을 보내는 송소희의 모습이 담겼다. 베이지색 상의에 긴 생머리를 늘어뜨린 그는 꾸밈을 최소화한 내추럴한 스타일로 청초한 분위기를 자아냈다.

특히 화장기 거의 없는 얼굴과 또렷한 이목구비, 은은한 미소가 어우러지며 한층 성숙해진 비주얼을 완성했다. 어린 시절 '국악 신동'으로 활동하던 모습과는 또 다른 분위기로 시선을 사로잡았다.

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1997년생인 송소희는 경기민요 소리꾼으로 음악 활동을 시작했으며, 어린 시절 방송 출연을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 전통 음악에 머무르지 않고 싱어송라이터로 활동 영역을 넓히며 자신만의 음악 세계를 구축해왔다.

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최근에는 소속사 어센틱과 전속계약을 체결했으며, 지난달에는 신곡 'PARADE'를 발표했다. 이 곡은 반복되는 일상 속에서도 각자의 무대를 살아가는 사람들의 이야기를 담은 팝 장르의 곡으로, 송소희는 이번에도 작사와 작곡에 참여하며 자신만의 음악적 색깔을 녹여냈다.

tokkig@sportschosun.com