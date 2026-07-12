방은희, 사망한 모친 이틀만에 발견.."특수청소 업체 연락해 유품 정리"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 방은희가 어머니를 갑작스레 떠나보낸 후 특수청소업체를 찾았던 사연을 전했다.

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10일 '임하룡쇼' 유튜브 채널에는 장용, 방은희 편 영상이 공개됐다.

장용과 방은희는 연극 '다정한 배웅'에 함께 출연하게 됐다며 작품을 소개했다. 특수청소업체(사고사나 고독사 등 현장을 전문적으로 청소·소독하고, 유품 정리 등을 지원하는 업체)가 배경으로, 고인의 마지막 자리를 정리하며 남겨진 사람들의 시간을 다시 살아가게 만드는 이야기를 담은 휴먼 블랙 코미디라고.

방은희는 작품을 설명하다 실제 특수청소업체의 힘을 빌린 사연을 전했다. 그는 "저는 부모님이 다 돌아가셨는데, 엄마는 말도 안 되게 갑작스럽게 돌아가셨다. 제가 상황이 안 좋아 엄마를 1년 동안 못 뵀다. 엄마는 저의 안 좋은 모습을 보면 금방 아니까, '금방 만나'라고 하면서 1년을 못 봤는데 그 사이에 돌아가셨다"라고 털어놔 안타까움을 안겼다.

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이어 "엄마가 이틀 만에 발견이 돼서 유품 정리를 못하겠더라. 그래서 특수청소업체에 연락해서 부탁드린 적이 있다"라고 덧붙였다.

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방은희는 "그런 직업에 종사하시는 분들 정말 애쓰신다. 존경한다"라며 실제 경험을 바탕으로 작품이 전하는 의미에 깊이 공감하는 모습을 보였다.

joyjoy90@sportschosun.com