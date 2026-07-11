김연아, 발로 강아지 '쓰담쓰담' 화제되자 직접 해명 "발 씻었어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 반려견과 함께한 소소한 일상을 공개한 뒤 재치 있는 해명으로 팬들에게 웃음을 안겼다.

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김연아는 11일 자신의 SNS에 "발 씻었어..."라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 귀여운 옷을 입은 닥스훈트가 김연아의 발 옆에 얌전히 앉아 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겼다.

앞서 김연아는 외출 중 찍은 사진과 애니메이션 영화 '토이스토리5' 팝업스토어를 방문해 인증샷을 남기는 등 다양한 일상을 공개했다. 이 가운데 반려견과 함께 시간을 보내는 영상도 포함됐는데, 김연아가 발로 강아지를 살며시 쓰다듬는 장면이 팬들의 관심을 모았다.

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해당 영상이 온라인에서 화제가 되자 김연아는 "발 씻었어..."라는 글을 덧붙이며 재치 있게 상황을 설명했다. 발로 반려견을 쓰다듬은 모습에 대한 오해를 미리 차단하려는 듯한 센스 있는 해명으로 웃음을 자아냈다.

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한편 김연아는 지난 2022년 10월 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com