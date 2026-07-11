충격 전망 "황인범, 멕시코로 갈 수도 있다"…네덜란드 기자, 페예노르트 신임단장 이적시장 전략 비판

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 돌파 시도하는 황인범. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 윤진만 기자]국대 미드필더 황인범(30·페예노르트)이 멕시코 무대에 진출할 수 있다는 전망이 나왔다.

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네덜란드 출신 기자 겸 방송인 발렌타인 드리센은 페예노르트의 신임 단장인 데비 리고에 대해 비판을 하면서 이같은 관측을 내놨다.

드리센은 최근 축구 방송 '킥-오프'에 출연해 "리고 단장은 샤를 반후트가 구단 스카우팅 명단에 있었다고 말했지만, 스카우팅 부서 중 누구도 그의 존재를 몰랐다"며 "만약 반후트가 정말 뛰어난 선수였다면, 왜 벨기에 대표팀에 뽑혀 월드컵에 가지 못했나? 신임 단장의 말은 완전히 허튼소리"라고 비판했다.

드리센은 "페예노르트에는 이미 네 명의 수비형 미드필더가 있다. 이제 다섯명으로 늘었으나, 참 어이가 없다"라고 말했다.

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1988년생, 38세인 리고 단장은 이번여름 지오반니 반 브롱호스트 감독과 함께 페예노르트에 합류했다. 리고 단장은 지난 5월까지 벨기에 클럽 브뤼허에서 유스 코치, 스포츠 코디네이터, 매니징 디렉터 등을 지냈다. 테크니컬 디렉터를 맡는 건 이번이 처음이다.

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리고 단장은 이미 스페인 청소년 대표 출신 공격수 나초 페리를 베스트레를로에서 900만유로에 영입했고, 스페인 출신 수비수 미카 마몰을 라스팔마스에서 자유계약으로 데려왔다.

드리센은 "리고 단장은 이제 몇 명을 팔기 시작할 것이다. 야쿱 모데르는 부상 위험이 매우 크기 때문에, 황인범이 데니스 데 클로제가 있는 멕시코 몬테레이로 이적할 수도 있다"라고 말했다. 데 클로제 몬테레이 회장은 지난시즌까지 페예노르트 단장을 지낸 인물로, 2024년 츠르베나 즈베즈다에서 뛰던 황인범 영입을 주도했다.

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드리센은 "이미 페예노르트 팀내에 대체 선수가 있다는 것을 알게 된 이상, 선수를 팔기가 어렵다"라며 리고 단장의 이적시장 전략이 실패로 돌아갈 가능성이 크다고 우려했다.

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한편, 포르투갈 매체 '헤코르드'는 이날 FC포르투가 황인범 영입에 관심을 보인다고 보도했다. 황인범은 2028년 6월까지 페예노르트와 계약이 되어있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com