공유→김고은 모두 울었다..예상 못한 인물 등장에 눈물바다(도깨비 10주년)

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[스포츠조선 김소희 기자]tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'에서 뜻밖의 인물의 등장에 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 눈물을 흘린다.

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오늘(11일, 토) 밤 9시 10분 방송되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행(연출 황다원, 이하 도깨비 10주년 여행)' 3회에서는 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비(이하 도깨비)'의 방영 10주년을 기념해 강릉에서 10주년 파티를 여는 도깨비 식구들의 이야기가 이어진다. 공유, 이동욱, 김고은, 유인나는 10주년 파티를 마련하고, '도깨비'를 빛낸 신스틸러 김병철, 이엘, 박경혜가 손님으로 합류하며 본격적인 추억 여행을 시작한다.

특히 MC 유인나의 진행 속 레크리에이션 타임과 함께 '도깨비' 추억 소환 퀴즈 대회가 펼쳐지며 대환장 케미와 불꽃 튀는 승부욕을 예고한다. 1등을 위한 특별한 상품이 공개되자 공유와 김고은은 열정을 불태운다. 숫자에 강한 이동욱의 반전 면모는 물론, 김병철과 박경혜는 MC 유인나를 사로잡기 위한 필살 작전까지 펼치는 모습으로 웃음을 자아낸다.

공개된 3회 선공개 영상에는 퀴즈 대회 3라운드인 '명장면 명대사 퀴즈'가 일부 공개돼 기대감을 끌어올린다. 극 중 김신(공유)이 은탁(김고은)에게 청혼하는 명장면이 문제로 등장하자 김고은은 "나 이거 알 거 같아"라며 무릎까지 꿇고 과몰입했다. 아쉽게 정답을 놓친 김고은에 이어 정답 사수에 나선 공유는 "이 고려 남자의 신부가 되어 줄래?"라는 대사를 정확히 맞히며 누구보다 기뻐하는 모습으로 폭소를 자아냈다.

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로맨틱 명장면에 숨겨진 뒷이야기도 이어졌다. "저 대사 할 때 너무 그윽하다"라는 유인나의 말에 공유는 "나에겐 쉽지 않은 대사였다. 이런 신이 간질거려서 어렵더라"고 고백했다. 영상 말미에는 10년 만에 은탁(김고은)을 향한 프러포즈 장면을 다시 재연하는 김신(공유)의 모습과 함께, 웃음이 끊이지 않는 현장 분위기가 담기며 본 방송을 향한 기대감을 더하고 있다.

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이날 방송에서는 함께하지 못한 '도깨비' 식구들의 영상 편지도 공개돼 모두를 뭉클하게 만든다. "앞으로도 20주년, 30주년 오래오래 사랑받는 명작으로 기억에 남았으면 좋겠다"는 10주년 축하 인사는 물론, 특별한 비하인드가 공개되며 깊은 여운을 남길 전망이다. 그런가 하면 예상치 못한 얼굴이 담긴 영상 편지에 현장은 눈물바다가 됐다는 후문. 과연 그 주인공은 누구일지, 10주년 파티에서 어떤 일이 펼쳐질지 관심이 쏠린다.

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'은 오늘(11일, 토) 3회가 방송되며, 12일(일)에는 최종화가 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com