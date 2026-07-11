엥? 갑자기 오태곤? 그의 희생이 있었기에, 역사에 남을 홈런더비가 완성됐다

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 밝은 표정으로 홈런더비를 마친 SSG 오태곤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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[스포츠조선 김용 기자] 우승보다 멋졌던 오태곤의 희생.

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2026 KBO리그 올스타전 홈런더비는 역사에 남을 만한 명승부였다.

주인공은 한화 이글스 강백호였다. 영광의 우승. 예선에서 최다 비거리 145m를 기록하며 7개의 홈런을 쳤다. 결승 진출. 상대는 오태곤이었다. 오태곤도 예선 7개.

두 사람은 결선에서도 똑같이 7개의 홈런을 기록했다. 극적이었다. 강백호가 6개로 끝나나 했는데, 종료 직전 친 마지막 공이 운명같이 우측 폴대를 강타하며 서든데스로 이어졌다. 공이 조금만 더 바깥쪽으로 휘어 나갔다면 오태곤의 우승이었다. 강백호는 서든데스에서 집중력을 발휘하며 상금 1000만원과 부상의 주인공이 됐다.

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히어로는 강백호였지만, 오태곤이 있었기에 강백호의 성과가 더욱 빛났다.

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특히 오태곤의 경우 이날 홈런더비 참가 선수도 아니었다. KBO는 올스타로 선정된 선수 중 시즌 홈런수 9개 이상인 12명의 선수를 후보로 뽑았고, 팬투표로 8명의 참가 선수를 최종 선발했다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 홈런더비 준우승 차지한 SSG 오태곤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

오태곤은 당초 8명에 들지 못했다. 투표 결과 12등 최하위였다. 그런 가운데 LG 트윈스 오스틴이 허리 불편감을 이유로 홈런더비 개최를 앞두고 출전 포기 의사를 드러냈다.

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KBO는 투표 차순위 후보들에게 의사를 물었고, 그 결과 오태곤이 대타로 합류한다고 알렸다. 디아즈, 최형우(이상 삼성) 최정(SSG)은 출전을 고사한 것이다. 홈런더비도 몸과 마음의 준비를 해야하는데, 갑작스럽게 참가를 해달라고 하면 선수 입장에서 난감해진다. 부상 위험을 무릅쓰고 무리하게 나갈 수 없는 일이다. 또 팬의 선택을 받지 못했는데, 대타로 나간다는 것도 선수 입장에서는 자존심 상할 수 있다. 특히 홈런왕 출신, KBO 역사를 주름잡는 선수들이라면 더욱 그럴 수 있다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 힘차게 타격하는 SSG 오태곤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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하지만 오태곤은 행사의 성공적 개최를 위해 그런 건 모두 접어두고 출전을 선택했다. 오태곤이 끝까지 못 나가겠다고 했다면, KBO도 억지로 출전을 시킬 수는 없었을 것이다.

투표 최하위라는 이유로 홈런더비 1번타자 역할까지 해야했다. 뭐든지 처음이 가장 긴장되는 법. 하지만 오태곤이 처음부터 7개의 홈런을 뻥뻥 치자 현장 분위기가 완전히 달아올랐다.

아쉬운 2등이지만 상금도 300만원 받았고, 인생 첫 올스타전 출전에 앞서 '거포' 이미지까지 각인시켰다. 오태곤에게는 전혀 손해볼 게 없는 홈런더비 출전이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com