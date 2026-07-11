환희, 몰래 알바 면접 보고온 '74세 母'에 속상 "돈 부족하면 얘기하지.."(살림남)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 환희의 어머니가 74세에 새로운 시작을 결심한다.

Advertisement

11일(토) 밤 10시 35분 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 생애 처음으로 아르바이트에 도전하는 환희 어머니의 이야기가 공개된다.

이날 어머니 집을 찾은 환희는 우연히 걸려온 전화 한 통을 받고 당황한다. 알고 보니 어머니가 환희에게도 말하지 않은 채 아르바이트 면접을 봤던 사실이 드러난 것. 연세가 많은 어머니가 홀로 일자리를 구하려 했다는 사실에 환희는 "돈이 부족하면 나한테 이야기하지 그랬냐"며 속상함을 감추지 못한다.

이에 어머니는 자식들을 위해 평생을 살아오며 마음속 깊이 품어왔던 진심을 처음으로 털어놓고, 모자는 서로의 속마음을 마주하며 갈등이 불거진다. 과연 어머니가 74년 만에 처음으로 아들 몰래 일자리를 구하려 했던 진짜 속사정은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

Advertisement

이후 환희는 어머니를 모시고 시니어 일자리 상담 기관을 찾고, 어머니는 생애 첫 아르바이트 체험에 나선다. 카페에서 열정적으로 일에 몰입하던 어머니는 첫 손님을 맞이하지만 예상치 못한 돌발 상황이 벌어지고, 결국 "여기 빗자루 없냐!"며 언성을 높여 모두를 놀라게 만든다. 과연 첫 아르바이트 현장에서 어머니를 폭발하게 만든 '역대급 진상 손님'은 누구일지 관심이 쏠린다.

Advertisement

74세 어머니의 인생 첫 사회생활 도전기와 모자의 진솔한 이야기는 11일(토) 밤 10시 35분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.