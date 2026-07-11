"아이유, 이종석과 2년전 결별..지금 만나는 男 있어" 3개월전 무속인 점사 '재조명'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 아이유와 배우 이종석의 결별 소식이 전해진 가운데, 3개월 전 한 무속인이 두 사람의 이별을 언급했던 블라인드 점사 영상이 다시 주목받고 있다.

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지난 4월, 무속인 천상선녀는 자신의 유튜브 채널에 '아이유·이종석 결별? 4년 연애 끝났다는 무당의 충격 공수(성지순례 예감)'이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 무속인은 아이유와 이종석의 생년월일 외에는 아무런 정보를 받지 않은 채 블라인드 점사를 진행했다.

점사를 시작한 그는 "이 두 분은 연이 끊겼다고 나온다"고 말해 제작진을 놀라게 했다. 이에 제작진이 "올해가 4년 차 커플로 알고 있는데 지금도 연이 끊어진 것으로 보이냐"고 재차 묻자, 무속인은 다시 점사를 본 뒤 "저는 애진작에 헤어졌다고 나온다. 헤어진 지는 한 2년에서 2년 반 정도로 보인다"고 말해 눈길을 끌었다.

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무속인은 두 사람의 성향에 대해서도 언급했다. 그는 여자에 대해 "여자가 의리가 있다. 여장부 스타일이다. 성격이 시원시원하고 화통하다. 또 사람들과 두루두루 다 친하게 지내려고 하고, 모나지 않았다"며 "어려운 환경에서 자란 만큼 독한 면도 있다. 항상 혼자 짊어지고 가는 스타일이라 마음이 무겁다"고 풀이했다.

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이어 남자에 대해서는 "예민한 성격이다"라며 "처음에는 여자를 많이 좋아해서 노력했고, 여자도 그런 노력하는 모습에 마음을 열었다. 한 1~2년은 잘 만났다. 하지만 서로 성격이 잘 안 맞는다. 두 사람은 애초에 연인의 인연 줄은 좀 짧다. 2년 만난 것도 여자의 의리로 갔다고 생각한다"고 전했다.

또 무속인은 "여자가 의리가 엄청 좋다. 외로운 팔자다. 부모 덕이 없고, 무조건 가장이다. 누구한테 기대는 스타일이 아니다. 항상 마음이 무겁고 다 짊어지고 간다"며 "그런데 남자가 여자한테 기대는 게 너무 컸다. 남자는 엄마 같은 여자를 원한다. 여자한테 은근히 자격지심을 느끼고, 자기도 모르게 시기와 질투를 한다. 두 사람은 연인보다는 친구로 지내는 것이 더 잘 맞는 인연"이라고 말했다.

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특히 "여자분에게는 새로운 인연이 들어와 있다. 37살에 결혼수가 들어온다. 이때가 몸과 마음이 가장 지칠 때다. 그때 백마 탄 왕자님처럼 정말 귀인이 달려온다"며 "지금 만나는 분과 결혼할 것으로 보인다. 이분과 성격이 잘 맞는다. 이분은 여자의 성격을 다 보완해줄 수 있는 분이다"라고 덧붙여 관심을 모았다.

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10일 아이유와 이종석의 소속사는 "두 사람이 결별했다. 좋은 동료로 남기로 했다"며 공개 열애 4년 만에 결별 소식을 전했다.

결별 소식이 전해진 이후 해당 영상에는 네티즌들의 '성지순례' 댓글이 이어지고 있다.

jyn2011@sportschosun.com