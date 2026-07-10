박나래, '전 매니저 술잔 폭행 의혹' 결국 검찰 송치…A씨 "얼굴 멍들고 4바늘 봉합"

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래가 전 매니저 폭행 의혹과 관련해 검찰에 넘겨졌다. 전 매니저들이 고소장을 제출한 지 약 7개월 만이다.

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10일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 박나래를 특수폭행 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 송치했다.

앞서 박나래의 전 매니저들은 지난해 12월 박나래를 특수상해와 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 경찰에 고소했다.

전 매니저 A씨는 경찰에 전치 2주의 상해진단서를 제출하며 "술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 들었고, 박나래가 던진 술잔에 맞아 얼굴에 멍이 들고 손을 다쳐 네 바늘을 꿰맸다"고 주장했다.

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반면 박나래는 해당 의혹을 전면 부인해왔다. 그는 "술잔을 바닥에 던진 적은 있지만 특정인을 향해 던진 사실은 없다"며 "A씨가 다쳤다는 주장도 사실이 아니다"라고 반박했다.

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박나래는 지난 2월 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 "성실하게 조사에 임했고 사실대로 진술했다"며 "사실이 아닌 부분은 앞으로도 바로잡겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.

이번 사건은 경찰이 수사를 마무리한 뒤 검찰에 넘기면서 새로운 국면을 맞게 됐다.

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다만 검찰 송치는 혐의가 최종 인정됐다는 의미는 아니며, 향후 검찰이 추가 수사와 기소 여부를 판단할 예정이다.

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한편 경찰은 박나래가 이른바 '주사 이모'를 통해 불법 의료행위를 받았다는 의료법 위반 혐의 등에 대해서는 별도로 수사를 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com