한혜진, 기안84에 "5년 내 장가 못 간다"…제주도 여행서 터진 '현실 남매' 불화

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[스포츠조선 김준석 기자] 기안84가 제주도 여행 중 한혜진의 뜻밖의 '악담'에 당황한 모습을 보였다.

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10일 유튜브 채널 '인생84'에는 '삼남매의 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 기안84가 배우 이시언, 모델 겸 방송인 한혜진과 함께 제주 곳곳을 여행하는 모습이 담겼다.

이날 세 사람은 제주도의 한 액티비티 시설을 찾아 공중에서 회전하는 놀이기구 체험에 나섰다.

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출발을 앞둔 기안84는 "이거 부러지진 않겠죠?"라며 긴장한 모습을 보였고, 쉽사리 몸을 맡기지 못했다.

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이를 지켜보던 한혜진은 망설이는 기안84를 향해 "너 진짜 이번에 성공 못 하면 5년 동안 장가 못 간다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 갑작스러운 '결혼 저주'에 기안84는 "차라리 풀코스를 한 번 더 돌겠다"고 받아치며 황당해했다.

체험이 시작된 뒤에도 기안84는 "무서워", "나를 내려놔"를 연발하며 긴장감을 감추지 못했고, 거의 한 바퀴를 돌 듯 높이 올라갔지만 끝내 완벽한 성공에는 이르지 못했다.

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체험을 마친 그는 어지러움을 호소했고, 한혜진과 이시언은 그런 모습을 보며 웃음을 터뜨렸다.

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영상 내내 세 사람은 실제 남매를 연상케 하는 티격태격 케미를 이어갔다.

오픈카를 타는 과정에서는 한혜진이 "나만 카니발 타라고 하는 거 아니냐", "둘이 무슨 얘기하려고?"라며 기안84와 이시언을 의심했고, 두 사람은 "누나 얘기는 거의 안 한다"고 받아쳐 폭소를 안겼다.

세 사람은 함께 제주 맛집을 찾고 카트 체험과 미술관 관람을 즐기는 등 유쾌한 시간을 보냈다.

끊임없이 장난을 주고받으면서도 서로를 챙기는 모습은 오랜 시간을 함께한 '현실 남매' 같은 우정을 다시 한번 보여줬다.

narusi@sportschosun.com