이경실, 'KTX서 소음' 민폐 논란 보도에 불쾌감.."반성해도 미친 사람 취급"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 이경실이 부산 여행기를 공개했다가 때아닌 민폐 논란에 휩싸인 가운데, 관련 보도에 불편한 심경을 드러냈다.

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지난 9일 이경실은 자신의 SNS에 "참나. 여행을 다녀와 기록하고 일상 속에서 살짝 스친 에피소드를 얘기하며 반성한 건데, 그걸 무슨 큰 사건처럼 부풀리고 또 그 기사에 미친 사람 취급하고..ㅠㅠ"라고 전했다.

이어 "여행 다녀와 좋은 기분 다 망치네. 또 이 글 내리면 '논란에 지금은 글 내려' 이러겠지?! 요즘 기자 참 쉽네"라고 토로했다.

앞서 이경실은 대학 친구들과 1박 2일 부산에 다녀왔다며 여행 후기를 전했다. 그는 "3명이 나란히 KTX 좌석에 앉아 들뜬 여행 시작. 그 기분으로 대화하니 조용히 해달라는 지적도 살짝 받았다. 바로 사과했다. 죄송하다. 친구들과의 여행에 잠시 이성을 잃었나 보다. 그리고 이제 잘 안 들리나 보다"라고 털어놨다.

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이경실이 직접 사과한 만큼 큰 문제가 아니라는 반응이 나온 가운데, 일각에서는 대중교통 매너를 지켜야 한다며 그의 행동을 지적했다. 이후 관련 보도가 이어지며 논란이 확산됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com