"현빈, 내내 아들 손 놓지 않았다"…♥손예진과 디즈니랜드서 포착된 美 가족여행

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 현빈과 손예진 부부가 미국에서 가족 여행을 즐기는 근황이 또 한 번 포착됐다. 전날 미국 박물관을 방문한 모습이 공개된 데 이어 이번에는 캘리포니아 디즈니랜드에서 아들과 함께 있는 모습이 SNS를 통해 확산되며 화제를 모으고 있다.

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10일 해외 SNS와 온라인 커뮤니티에는 현빈·손예진 부부가 미국 캘리포니아 디즈니랜드를 찾았다는 목격담과 사진이 잇따라 올라왔다. 공개된 사진에는 흰색 민소매 티셔츠와 반바지, 모자를 착용한 현빈이 아들의 손을 꼭 잡고 걷거나 몸을 낮춰 아이를 살피는 모습이 담겼다. 손예진 역시 편안한 캐주얼 차림으로 가족과 함께 놀이공원을 둘러보며 평범한 여행객처럼 시간을 보내는 모습이었다.

사진을 공개한 해외 팬 계정은 목격자의 게시글을 함께 전하며 "미국 캘리포니아 디즈니랜드에서 현빈과 손예진 가족을 우연히 만났다"고 소개했다.

공개된 목격담에 따르면 작성자는 "캘리포니아 디즈니랜드에서 현빈과 손예진 가족을 우연히 만났다. 평생 이런 행운은 처음인 것 같다"며 "현빈은 내내 아들의 손을 잡고 있었고, 손예진은 친구(매니저로 추정)와 이야기를 나눴다"고 적었다.

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이어 "현빈은 여전히 잘생겼고 몸도 정말 좋았다. 손예진은 실제로 보니 정말 아름다웠다"며 "아이 얼굴은 제대로 보지 못했지만 너무 얌전했고 계속 아빠 손을 잡고 다녔다. 우리도 같은 놀이기구를 탔다"고 당시 상황을 전했다.

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또 다른 댓글에서는 "처음에는 아이만 보고 지나쳤는데 한참 뒤 손예진이라는 걸 알아봤다. 사진을 찍으려 했지만 경호원이 제지해 멀리서 몇 장만 촬영할 수 있었다"는 후기도 올라와 눈길을 끌었다.

이번 디즈니랜드 목격은 하루 전 미국 박물관에서 가족과 함께 전시를 관람하는 모습이 공개된 직후 이어진 것이다. 당시 웨이보와 온라인 커뮤니티에는 미국 로스앤젤레스 자연사박물관으로 추정되는 장소에서 세 사람이 여유롭게 전시를 둘러보는 사진과 영상이 확산됐다. 다만 박물관의 정확한 장소와 촬영 시점은 공식적으로 확인되지 않았다.

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한편 현빈과 손예진은 2022년 결혼해 같은 해 아들을 품에 안았다.

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olzllovely@sportschosun.com