연예계 은퇴 송승현, “아빠 됐다” 미국서 직접 전한 기쁜 소식

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[스포츠조선 박아람 기자] 밴드 FT아일랜드 출신 송승현이 아빠가 됐다.

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송승현은 10일 개인 계정을 통해 첫아들의 탄생 소식을 직접 알렸다.

그는 "사랑하는 우리 햇님이가 무사히 태어났답니다"라며 "방금 세상에 나와서 따끈따끈한 우리 이안이. 이안이가 엄마 아빠 곁에 와줘서 너무 행복하다"고 벅찬 마음을 전했다.

이어 "아직 많이 부족한 아빠지만 엄마가 잘하니까 너무 걱정하지 말고 예쁘게 무럭무럭 자라자 사랑한다 아들~~~~~"이라며 갓 태어난 아들을 향한 애정을 드러냈다. 또한 "그리고 그 누구보다 고생한 울 와이프 고생했고 사랑합니다"라고 덧붙이며 출산을 마친 아내에게도 감사와 사랑을 전했다.

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송승현의 득남 소식에 팬들은 "축하드립니다", "행복한 가정 이루길 바란다", "건강하게 잘 자라길" 등의 축하 메시지를 보내고 있다.

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한편 송승현은 2009년 FT아일랜드에 기타리스트로 합류하며 가요계에 데뷔했다. 2019년 팀을 떠난 뒤에는 배우로 활동 영역을 넓혀 드라마 '오! 나의 어시님', '검은 령' 등에 출연했다.

이후 2024년 연예계 은퇴를 선언했으며, 같은 해 6월 비연예인과 결혼했다. 현재는 미국에서 요식업 관련 일을 하며 새로운 삶을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com