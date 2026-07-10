'제주살이' 유리, 이렇게 달라졌네..오토바이 내리자마자 그물망 들고 '줍줍' ('나혼산')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 제주살이 일상을 공개한다.

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오늘(10일) 밤 11시에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 유리의 3년 차 제주살이 모습이 공개된다.

유리가 오토바이를 타고 제주 해안가를 달려 도착한 곳은 어느 건물 앞. 유리는 제주에서 매일 만나는 '산책 메이트'라고 소개하며, 오토바이에서 내리자마자 한걸음에 달려가 포옹으로 인사를 나눈다. 유리는 "제가 엄청 애정한다"라며 애틋한 마음을 드러내, '제주 산책 메이트'의 정체에 관심이 쏠린다.

또한 유리는 오토바이 라이딩을 즐기던 중 물때를 확인한 뒤 바닷물이 빠진 해안가로 거침없이 내려가 '이것' 채취에 나선다. 그는 "허용된 지역에서만 채취한다"라며 손에 잡히는 족족 그물망에 담는다. 유리는 신선하고 큼지막한 '이것'을 보며 "실하다, 실해!"를 연발하며 '줍줍 도파민'을 터뜨린다.

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그런가 하면 유리는 제주살이를 처음 선택하고 정착하기 위해 터득한 방법들은 물론, 직접 채취한 '이것'으로 바다 향 가득한 '솥밥 한상'을 만드는 등 남다른 살림 솜씨와 요리 실력을 보여줄 예정이다.

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한편 '나 혼자 산다'는 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com