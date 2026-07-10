'천재는 알면서도 못 막는다' 프랑스의 벽에 가로막혀 8강서 짐싼 모로코 감독이 밝힌 치명적인 패인.."음바페의 천재성이 결정이었다"

France's Kylian Mbappe (10) greets Morocco head coach Mohamed Ouahbi after France won the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)

France's forward #10 Kylian Mbappe shakes hands with Morocco's head coach Mohamed Ouahbi after France won the 2026 World Cup football tournament quarter-final match against Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

(260710) -- BOSTON, July 10, 2026 (Xinhua) -- Kylian Mbappe of France greets the audience after the quarter final match between France and Morocco at the 2026 FIFA World Cup at Boston Stadium in Boston, the United States, July 9, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)

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[스포츠조선 노주환 기자]"음바페 개인의 천재성이 결정적이었다."

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북중미월드컵 8강에서 프랑스에 덜미가 잡힌 아프리카 강호 모로코 사령탑 모하메드 우아비 감독은 결정적인 패인으로 프랑스 축구 스타 킬리안 음바페를 꼽았다. 그의 천재성에 모로코가 무너졌다는 것이다. 모로코는 10일(한국시각) 미국 보스턴 스타디움에서 벌어진 프랑스와의 2026년 북중미월드컵 8강전서 음바페의 결승골과 우스만 뎀벨레의 추가골을 얻어맞고 0대2로 무너졌다. 프랑스는 준결승에 올랐고, 모로코는 대회를 마감했다. 4년 전, 모로코는 카타르월드컵 준결승에서 프랑스에 0대2로 졌었다. 4년 만의 리턴 매치에서도 똑같은 스코어로 고개를 숙였다.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Mohamed Ouahbi, Head Coach of Morocco, is seen before the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

우아비 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리는 매우 훌륭한 상대(프랑스)를 만났다는 점을 인정해야 한다. 전반전에 우리는 많은 어려움을 겪었으며, 야신 부누의 페널티킥 선방이 우리가 경기를 계속 이어갈 수 있게 해주었다. 후반전에는 수비가 더 나아졌고 소유권을 가졌을 때 더 차분해졌다. 결국 음바페의 개인적인 천재성 발휘가 결정적이었다. 힘든 기분이지만, 우리는 계속 노력해야 한다. 부상, 결장, 피로가 있을 때 벤치에 더 많은 (교체)옵션이 필요하다. 우리는 실망했다"고 말했다. 음바페는 이날 전반 28분, 자신이 유도한 페널티킥을 찼지만 득점으로 연결하지 못했다. 킥이 너무 약했고, 방향이 골키퍼 부누에게 완벽히 읽혔다. 하지만 음바페는 후반 15분, 환상적인 오른발 감아차기로 결승골을 터트렸다. 1-0으로 승기를 잡은 프랑스는 6분 후 음바페의 도움을 받은 뎀베레가 쐐기골을 박았다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 Morocco coach Mohamed Ouahbi with France coach Didier Deschamps before the match REUTERS/Dylan Martinez

우아비 감독은 "이대로 계속해 나간다면 미래는 밝을 것이지만, 그것이 오늘 이기고 싶지 않았다는 것을 의미하지는 않는다. 당연히 우리는 오늘 이기고 싶었다. 이기기 위해 할 수 있는 모든 것을 다했지만, 매우 까다로운 상대를 마주했다. 물론 실망스러운 일이지만, 우리는 미래를 위해 계속 노력할 것"이라며 "우리는 우리가 단지 한 국가 이상을 대표한다는 것을 알고 있다. 우리는 모로코 국민들, 그리고 아시아와 아프리카 전역의 많은 국가들을 대표한다. 많은 사람들이 이 팀에서 자신의 모습을 보고 있으며, 우리는 향후 타이틀을 획득하기 위해 계속 노력할 것"이라고 말했다.

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우아비 감독은 벨기에 출생으로 지난 3월부터 모로코 대표팀을 이끌고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com