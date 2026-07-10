울산, 첫 올스타전 '자긍심 고취' → 특별 유니폼까지 만들었다

사진제공=울산웨일즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 울산 웨일즈는 10일 오후 6시 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 KBO 퓨처스 올스타전에 출전하는 나가, 홀, 김서원, 노강민 선수가 특별 제작된 유니폼 입는다고 10일 밝혔다.

Advertisement

이번 유니폼은 창단 첫 해 퓨처스 올스타전 출전을 기념해 제작된 것으로, 선수들의 소속감과 자긍심을 높이기 위해 올스타전 공식 패치를 부착한 특별 사양으로 제작됐다.

울산은 창단 첫 시즌부터 퓨처스리그에서 뛰어난 활약을 펼친 선수들이 올스타 무대에 참가하게 된 것을 기념하고, 선수 개인에게도 의미 있는 추억을 남겨주기 위해 이번 특별 유니폼을 준비했다.

투수 나가와 홀, 타자 김서원과 노강민은 올 시즌 팀의 주축 선수로 활약하며 퓨처스 올스타전에 선발되는 영예를 안았다. 특히 울산 창단 첫 시즌에 배출된 올스타 선수들이라는 점에서 더욱 의미를 더하고 있다.

Advertisement

선수들은 잠실야구장에서 열리는 올스타전 행사와 경기에서 해당 유니폼을 착용하며 울산웨일즈를 대표해 팬들과 만날 예정이다.

Advertisement

특별 유니폼에 대해 노강민은 "구단에서 올스타전을 기념해 제작된 유니폼을 입으니, 울산웨일즈 선수로서 자부심을 느낀다, 울산웨일즈 선수들을 대표해 마음껏 기량을 뽐내고, 울산웨일즈를 알리겠다"도 소감을 밝혔다.

김동진 울산 단장은 "창단 첫 시즌에 퓨처스 올스타 선수를 배출하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 특별 유니폼이 선수들에게 자부심과 동기부여가 되길 바란다. 우리 선수들이 올스타전에서 큰 활약 하기를 기대한다"고 말했다.

Advertisement

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com