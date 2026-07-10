"허리가 안좋아서…" 오스틴 VS 김도영 보너스 홈런왕 대결, 끝내 불발됐다

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 오스틴이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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[스포츠조선 나유리 기자]리그 홈런 공동 선두 타자들의 장외 홈런왕 경쟁은 아쉽지만 볼 수 없게 됐다.

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KBO는 10일 잠실구장에서 열리는 '올스타 프라이데이'에서 홈런 더비 선수 교체를 밝혔다. 이날 홈런 더비에 출전할 예정이었던 LG 트윈스 오스틴 딘이 빠지고, SSG 랜더스 오태곤이 참가한다. KBO는 "오스틴이 허리 불편감으로 인해 출전이 불가하다는 의사를 KBO에 전달했다"면서 "이에 따라 팬 투표 후순위 선수에게 순차적으로 출전 가능 여부를 확인하는 절차를 거쳐 SSG 오태곤의 출전이 확정됐다"고 설명했다.

오스틴은 나눔올스타의 '베스트12' 투표에서 1루수 부문 1위를 차지했다. 홈런 더비는 불참하지만 11일 개최되는 올스타전 경기에는 출전할 예정이다.

홈런 더비는 팬 투표를 통해 참가 선수를 결정한다. KBO는 지난 6월 30일부터 7월 2일까지 KBO 홈페이지와 공식 앱에서 투표를 진행했다. KIA 김도영이 2만 6731표로 가장 많은 표를 받아 최다 득표자에 이름을 올렸다. 이어 두산 양의지(2만 1,530표), 박준순(1만 8,170표), LG 오스틴(1만 7,889표), 한화 강백호(1만 6,863표), 문현빈(1만 2,705표), NC 김주원(1만 2,446표), 한화 허인서(1만 2,318표)가 득표수 상위 8명에 이름을 올리며 홈런더비 출전 명단에 올랐다.

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특히 김도영과 오스틴은 나란히 27홈런을 치며 전반기를 홈런 부문 공동 1위로 마쳤다. 오스틴이 1개 차로 앞서있었으나 김도영이 9일 부산 롯데전에서 27호 홈런을 쏘아올리면서 또다시 공동 선두가 됐다. 홈런 더비에서 과연 이들의 잠실구장을 몇번이나 넘길 수 있을지 관심을 모았으나, 오스틴의 미출전으로 진검승부는 후반기로 미뤘다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 6회초 1사 KIA 김도영이 2루타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

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한편 지난해 '시간제' 와 '아웃제' 방식이 결합돼 변화를 선보였던 홈런더비는 올해 진행 순서를 바꿔 더욱 극적인 승부를 연출할 예정이다. 먼저 정해진 아웃카운트가 소진될 때까지 타격을 진행한 뒤, 1분간의 '컴프야 피버타임' 동안 추가 타격을 이어가는 방식이다. 아웃카운트의 경우 예선은 5아웃, 결승은 7아웃까지 타격할 수 있다.

박진감 넘치는 경쟁을 위한 상금 증액도 이뤄졌다. 홈런더비 우승자에게는 기존 500만원에서 2배 오른 상금 1000만원이 주어지고, 트로피와 함께 삼성 Bespoke AI 에어드레서(일반용량)가 수여된다. 준우승 선수도 기존 100만원에서 200만원 오른 상금 300만원과 트로피가 주어진다. 최장거리 홈런을 날린 선수에게는 LG 퓨리케어 AI 360º 공기청정기 플러스가 제공된다.

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올해 신설된 특별상 시상도 재미를 더한다. 예선에 진행되는 '컴프야 피버타임' 동안 가장 많은 홈런을 터뜨린 선수에게는 '컴프야상'과 함께 부상으로 삼성 무빙스타일 Mini LED(MH70)가 수여된다. 아울러 홈런더비 우승자의 배팅볼 투수에게는 '홈런 메이커상'이 주어지며, 보스 QC 울트라 헤드폰 2세대가 수여되는 등 더 다채롭고 흥미로운 구성으로 야구팬들을 찾아갈 예정이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com