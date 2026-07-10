제니, 초미니 골드룩으로 유럽 홀렸다…"K-팝 최초, 유럽 3대 페스티벌 접수"

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[스포츠조선 이지현 기자] 글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 유럽 대표 음악 페스티벌을 연이어 접수하며 독보적인 글로벌 존재감을 다시 한번 입증했다.

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제니는 9일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 대형 음악 축제 '2026 MAD COOL FESTIVAL(매드 쿨 페스티벌)'에 K-팝 아티스트로는 유일하게 메인 스테이지 헤드라이너로 출격했다.

이날 제니는 화려한 골드 컬러의 무대 의상으로 등장부터 압도적인 존재감을 발산했다. 반짝이는 크롭톱과 비대칭 재킷, 허리의 볼드한 벨트 장식, 롱부츠를 매치한 강렬한 스타일링은 제니 특유의 카리스마를 극대화했고, 여유로운 미소와 자신감 넘치는 워킹만으로도 현장을 뜨겁게 달궜다.

이어 'Handlebars', 'Seoul City' 등에서는 섬세한 보컬과 감성적인 무대로 공연의 몰입도를 높였고, 관객들은 곡마다 뜨거운 환호와 떼창으로 화답했다.

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또 'Mantra', 'ExtraL', 'like JENNIE' 등 에너지 넘치는 퍼포먼스 무대에서는 폭발적인 라이브와 완성도 높은 안무를 선보이며 헤드라이너다운 위엄을 과시했다. 무대 곳곳을 자유롭게 누비는 여유로운 무대 매너와 안정적인 라이브는 글로벌 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

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특히 제니는 앞선 유럽 페스티벌에서 일부만 공개했던 신곡 무대를 이번 공연에서 선보이며 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 공연이 끝난 뒤에도 신곡을 향한 기대감이 국내외 팬들 사이에서 더욱 높아지고 있다.

'2026 매드 쿨 페스티벌'은 다양한 장르의 세계적인 아티스트들이 참여하는 스페인 대표 음악 축제로 올해 10주년을 맞았다. 제니는 찰리 푸스(Charlie Puth), 자라 라슨(Zara Larsson) 등 글로벌 톱 아티스트들과 함께 메인 헤드라이너 라인업에 이름을 올리며 세계적인 위상을 다시 한번 입증했다.

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앞서 제니는 덴마크 '로스킬데 페스티벌(Roskilde Festival)'과 폴란드 '오프너 페스티벌(Open'er Festival)'에서 K-팝 최초로 유럽 양대 페스티벌 연속 헤드라이너라는 기록을 세웠다. 이어 이번 스페인 '매드 쿨 페스티벌'까지 성공적으로 마치며 유럽 대표 음악 축제 3곳을 연이어 장악하는 성과를 거뒀다.

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한편 제니는 유럽 공연을 성공적으로 마친 뒤 미국 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'와 일본 '서머 소닉 2026(SUMMER SONIC 2026)' 등 세계적인 음악 페스티벌 무대에 오르며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com