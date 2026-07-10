일본, 손흥민+한국 축구 박살냈다...아시아 워스트 일레븐 무려 5명 선정 '이강인-이재성-설영우-김승규 포함'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 비롯한 한국 국가대표 선수들이 아시아 워스트 일레븐에 뽑혔다.

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일본 매체 풋볼 채널은 10일 2026년 북중미월드컵에 참가한 아시아 국가들을 대상으로 최악의 베스트 일레븐을 선정해 발표했다. 11명의 선수 중 무려 5명이 한국 선수였다.

먼저 김승규를 두고는 '대회 전체의 경기 내용을 감안할 때, 김승규를 최악의 일레븐에 선정하는 것은 부당할지도 모른다. 팀을 구하는 선방을 연이어 선보였지만, '그 실점'의 대가는 너무나도 컸다. 멕시코전에서 헌납한 실점이 결승골이 되면서 대한민국은 0대1로 패했다. 1차전 체코전 역전승으로 얻은 상승세가 완전히 꺾여버렸고, 최종전에서는 '한 수 아래'로 평가받던 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당했다'며 선정된 이유를 설명했다.

설영우를 선정한 이유를 두고는 '현대적인 사이드백의 정석을 보여주는 설영우는 대표팀을 더 높은 곳으로 이끌 핵심 선수로서 한국 국민들로부터 많은 기대를 받고 있었다. 그러나 월드컵에서 보여준 퍼포먼스의 질은 낮았고, 기대는 실망으로, 그리고 증오로 변해버렸다. 이번 대회에서 한국 대표팀이 빠진 혼란을 상징하는 존재가 되고 만 것'이라며 설영우가 월드컵에서 실망스러운 경기력을 보였다고 주장했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

한국 축구 팬들이 모두 감탄했더 이강인도 워스트 일레븐에 포함됐다. 이유가 황당했다. '본래 이강인에게 요구되었던 것은 골문 앞에서의 결정적인 한 방이었다. 지난달 19일에 치러진 체코 대표팀과의 첫 경기에서 1도움을 기록하긴 했지만, 골은 없었다. 미드필드 진영까지 내려와서라도 팀에 공헌하려는 자세는 훌륭했으나, 이것이 도리어 골을 만들어내는 플레이의 감소로 이어지고 말았다'며 이강인이 골을 넣지 못해 뽑았다고 설명했다.

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언성히어로인 이재성도 뽑혔다. 그러나 이재성은 경기력적인 이유는 아니었다. 매체는 '이재성은 조별리그에서는 첫 경기와 2차전까지 총 2경기에 출전해 플레이 내용 자체는 훌륭했다. 피치 위에서의 활약상으로만 판단한다면 워스트 일레븐에 들어갈 만한 선수가 아니다. 다만, 처참하게 탈락한 한국 대표팀이 대회 기간 중 내분 상태에 빠졌고, 이재성이 그 당사자였다면 이야기는 달라진다'면서 한국 대표팀의 내분설을 언급했다. 이재성이 내분설의 중심에 있다는 언급을 하면서 황당한 이유로 워스트 일레븐에 뽑았다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 남아공 마세코의 선제골이 터지자 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

손흥민에 대해선 '아시아 역사상 최고의 축구 선수로 칭송받는 손흥민은, 월드컵에서 평가가 가장 크게 떨어진 선수의 대표격이라 할 수 있을 것이다. 조별리그 3경기 모두 나왔지만 골과 도움은 없었다. 한국 대표팀의 내분으로 번진 미디어 관계자의 중상모략 발언에 대한 '피해자'임은 틀림없지만, 피치 위에서 존재감을 보여주지 못한 것 또한 부정할 수 없는 사실이다. 대한민국 축구 대표팀 역대 2위의 득점(통산 56골)을 쌓아 올린 손흥민이지만, 이번 대회 플레이에서는 이른바 '위협감'이 느껴지지 않았다'고 강하게 비판했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com