'인간 문어' 英 BBC 크리스 서튼의 예측, 스페인이 벨기에 3골차 박살낼 것이다..'AI는 2골차 스페인 승 전망'

This combination of pictures created on July 8, 2026, shows Spain's forward #19 Lamine Yamal (L) running with the ball in Arlington on July 6, 2026; and Belgium's forward #10 Leandro Trossard (R) running with the ball in Vancouver on June 26, 2026. Spain and Belgium will meet in a 2026 World Cup football tournament quarter-final match at Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026. (Photo by Thomas COEX and Emilee CHINN / various sources / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]영국 매체 BBC 전문가로 활동하고 있는 '인간 문어' 크리스 서튼은 북중미월드컵 8강 스페인-벨기에전을 예측하면서 '스페인의 3-0 완승'을 점쳤다. BBC가 올린 AI 예측 결과는 '스페인의 2-0 승리'다.

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스페인과 벨기에는 11일 오전 4시(한국시각) 미국 로스엔젤레스 스타디움에서 열리는 2026년 북중미월드컵 8강에서 단판승부를 갖는다. 이 경기의 승자가 준결승에 선착한 프랑스와 결승 진출을 다투게 된다.

ARLINGTON, TEXAS - JULY 06: Lamine Yamal #19 of Spain runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 06, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Belgium's midfielder #07 Kevin De Bruyne takes part in an MD-1 training session at Carson Sports Park in Carson, California on July 9, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

서튼은 BBC 홈페이지에 올린 승부 예측에서 '나는 스페인이 지난 16강 포르투갈전 당시 파이널 서드(공격 지역)에서 한참 (기대에) 미치지 못하는 모습을 보았다. 당시 BBC 라디오5 라이브에서 그 경기를 중계하고 있었는데, 스페인이 고전한 큰 이유는 라민 야말(스페인 에이스)이 누누 멘데스(포르투갈)를 상대하며 그를 이겨내지 못했기 때문이었다'고 설명했다. 스페인은 포르투갈을 1대0으로 눌렀다. 또 그는 '스페인은 경기 초반 미켈 오야르사발이 좋은 기회를 놓쳤고, 그 이후에는 후반 막판 교체 선수인 페란 토레스와 미켈 메리노가 합작해 승리를 따내기 전까지 제대로 발동이 걸리지 않았다'고 봤다.

서튼은 스페인이 이번 8강전에서 좀 다를 것으로 전망했다. 그는 '스페인이 여전히 단 한 골도 내주지 않고 있다는 점은 인상적이지만, 이번 경기에 대한 예측은 스페인의 공격이 그렇게 나쁘지 않을 것'이라고 주장했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Belgium Training - Carson Sports Park, Carson, California, U.S. - July 9, 2026 Belgium coach Rudi Garcia during the press conference REUTERS/Daniel Cole

epa13101533 Spain head coach Luis de la Fuente speaks during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 quarter-final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, USA, 09 July 2026. Spain will face Belgium on 10 July. EPA/CHRIS TORRES

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벨기에는 16강전서 미국을 4대1로 대파하고 스페인을 만나게 됐다. 서튼은 '벨기에가 지난 경기에서 미국을 무너뜨렸지만, 당시 미국의 경기력을 확신할 수 없어 그 경기를 통해 벨기에의 많은 것을 읽어내기는 어렵다'고 평가했다. 또 미드필더 아마두 오나나의 부상은 벨기에의 미드필더진에 타격을 줄 것으로 봤다. 서튼은 '스페인이 볼 점유율을 지배하고, 벨기에는 역습을 노려야 할 것 같다. 벨기에가 스페인에게 타격을 주기는 어려울 것 같다. 스페인을 상대로 골을 넣는 첫 번째 팀이 될 것 같지 않다. 벨기에가 여기까지 올라온 것이 꽤 놀랍다. 그들의 여정은 여기까지일 것 같다'고 전망했다.

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참고로, BBC가 최근 올린 서튼과 AI의 프랑스-모로코전 예측은 똑같이 '프랑스의 2-1 승리'였다. 실제 결과는 '프랑스의 2-0 승리'였다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com