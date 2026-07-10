'유병재♥' 안유정, 깜짝 발표 "20대 땀과 돈 다 쏟은 가장 큰 도전"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 자신의 이름을 건 브랜드를 론칭하며 새로운 도전에 나섰다.

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안유정은 10일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하고 브랜드 'AFT'의 론칭 소식을 직접 알렸다.

그는 "처음으로 제 이름이 아닌, 오랫동안 제 안에서 조용히 쌓여온 마음 하나를 세상에 꺼내보려 한다"며 "단순히 예쁜 제품을 만드는 브랜드가 아니라 제 마음과 생각, 취향, 기준이 담긴 브랜드"라고 소개했다.

이어 "20대 동안 쉼 없이 달려오며 쌓아온 시간과 제 열정, 땀이 담긴 소중한 돈을 이제는 제가 진심으로 믿는 가치와 방향에 쏟아보고 싶었다"고 브랜드를 시작하게 된 계기를 밝혔다.

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안유정은 "이 브랜드는 제 20대의 시간과 열정, 그리고 앞으로 살아갈 삶을 담아 시작한 가장 큰 도전"이라며 "아직 완벽한 브랜드는 아닐지 모르지만 진심만큼은 누구보다 자신 있다"고 전했다.

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그러면서 "쉽게 소비되고 잊히는 브랜드가 아니라 시간이 흘러도 다시 찾게 되는 브랜드, 한 번의 구매로 끝나는 관계가 아니라 여러분의 일상과 추억 속에 오래 머무는 브랜드를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 안유정은 2024년부터 방송인 유병재와 공개 열애 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com