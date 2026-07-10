오스틴 대신 나온 오태곤, 대이변 우승할 뻔했는데 아깝다! → 강백호, 홈런더비 서든데스 끝에 우승 [잠실 현장]

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 밝은 표정으로 홈런더비를 마친 SSG 오태곤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 힘차게 타격하는 한화 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 강백호가 올스타 홈런더비 우승을 차지했다.

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강백호는 10일 잠실구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 홈런더비 결승에서 오태곤을 꺾고 우승했다.

강백호는 우승 상금 1000만원과 삼성 에어드레서를 부상으로 받았다.

오태곤은 준우승 상금 300만원을 챙겼다.

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강백호 배팅볼을 던진 한준수도 홈런 메이커상을 차지했다.

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오태곤은 오스틴 대신 나와 우승 직전까지 가는 파란을 일으켰지만 마지막에 고개를 떨궜다.

오태곤(SSG) 허인서(한화) 김주원(NC) 문현빈 강백호(이상 한화) 박준순 양의지(이상 두산) 김도영(KIA) 순서로 타석에 섰다. 오태곤은 오스틴(LG)이 컨디션 난조로 출전권을 반납하면서 팬투표 후순위 자격으로 참가했다.

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예선은 20초 연습타격 후 5아웃 기회가 주어진다. 아웃카운트가 소진되면 이후 1분 이내에 계속 칠 수 있다. 아웃제와 시간제를 결합해 박진감을 더했다.

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오태곤과 허인서가 차례로 7개씩 넘기며 기선을 제압했다. 김주원은 2개로 제일 먼저 탈락했다. 문현빈은 뒤늦게 발동이 걸렸다. 5아웃 동안 1개를 넘기고 이후 1분 동안 3개를 쳤지만 역부족이었다.

강백호가 7개를 때려 공동 1위로 올라섰다. 박준순은 1개에 그쳤다. 양의지는 6개로 아쉬움을 삼켰다.

마지막으로 전반기 홈런 공동 선두(27개) 김도영이 등장했다. 김도영은 5아웃 동안 1개를 간신히 넘겼다. 공동 꼴찌 위기에서 3초를 남기고 1개를 추가, 체면을 차렸다.

1위 동점자가 3명이라 최장 비거리로 결승 진출자를 가렸다. 145m 강백호와 140m 오태곤이 결승에 진출했다. 결승전은 7아웃으로 진행했다.

선공에 나선 오태곤이 결승에서도 7홈런을 때려 기세를 올렸다.

강백호는 3아웃 후 첫 홈런을 신고했다. 2호 3호가 연속해서 나왔다. 하지만 7아웃까지 침묵이 이어졌다. 1분 동안 최소 4홈런이 필요했다. 강백호는 부지런히 따라갔다. 10초를 남기고 6호를 발사했다. 3초를 남기고 때린 마지막 타격이 우측 폴을 강타, 동점 버저비터를 울렸다.

결국 30초 서든데스에 돌입했다.

오태곤은 힘이 빠졌는지 30초 동안 1개도 넘기지 못했다. 이후 강백호가 두 번째 시도만에 우중간 담장을 넘기고 우승했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com