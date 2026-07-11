삼성의 우승 승부수! 'ML 32승' 현역 빅리거 페덱 영입...매닝-오러클린 안녕 [공식발표]

사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 삼성 우승 승부수!

Advertisement

삼성 라이온즈가 드디어 외국인 투수 교체를 확정했다.

삼성은 11일 투수 크리스 페덱을 영입했다고 알렸다. 페덱은 최근까지 메이저리그에서 뛴 투수로 47만3333달러 조건에 삼성 입단에 합의했다.

페덱의 삼성 합류는 일찍부터 알려진 사실. 삼성은 올시즌을 앞두고 맷 매닝을 영입했지만, 시즌 시작도 전에 부상으로 이탈했다. 삼성은 대체 외국인 선수로 호주 출신 잭 오러클린을 영입해 재미를 봤다. 하지만 오러클린이 시즌을 치를 수록 힘이 빠지는 모습을 보여 결단을 내려야 했다.

Advertisement

30세의 페덱은 키 1m96, 몸무게 98kg의 건장한 체격을 자랑한다. 메이저리그에서만 통산 132경기를 던졌다. 그 중 선발이 119경기나 된다. 기록은 32승43패 평균자책점 4.83. 마이너리그에서는 통산 40경기를 소화했다. 마이너리그보다 메이저리그 경력이 많은 현역 빅리거다.

Advertisement

다양한 구종을 갖춘 페덱은 메이저리그 통산 9이닝당 탈삼진 8.02개, 9이닝당 볼넷 2.04개를 기록했다. 페덱은 국내에서 메디컬테스트를 마쳤고 조만간 팀에 합류할 예정이다.

계약서에 사인을 마친 페덱은 "어떤 리그에서든 프로야구는 많이 이겨야 하는 스포츠다. 그런 면에서 1위 경쟁을 하고 있는 삼성 라이온즈가 매력적으로 느껴졌다. 이 팀의 전통과 팬들의 열정에도 끌렸다"고 입단 소감을 밝혔다.

Advertisement

이어 페덱은 "샌디에이고에서 김하성과 함께 뛴 경험이 있어 KBO리그에 대해서도 어느 정도 알고 있다. 라이온즈의 선수들과 많은 걸 나누고 싶다"고 덧붙였다.

Advertisement

삼성은 전반기를 1위로 마감하며 올시즌 우승 도전 찬스다. 이 타이밍에 맞춰 페덱 영입을 발표하며 우승 도전 의지를 강력하게 천명했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com