전지현, 선명하게 보이는 비키니 라인..홍콩 들썩이게 한 '파격 구릿빛' 자태

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 전지현이 구릿빛 피부로 섹시한 매력을 발산했다.

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최근 'tatler style' 공식 계정에는 홍콩 센트럴에 위치한 피아제 플래그십 스토어 오픈 행사에 참석한 전지현의 모습을 공개했다.

전지현은 빅토리아 여왕 대관식을 기념해 세워진 세인트 조지 빌딩에서 열린 리본 커팅 행사에 참석해 우아한 자태를 뽐냈다. 브랜드 관계자들과 함께 축하의 시간을 가진 그는 현장을 찾은 팬들에게 미소를 건네고 손을 흔드는 등 여유로운 팬서비스로 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다.

특히 이날 가장 큰 관심을 모은 것은 이전과 사뭇 달라진 피부 톤이었다.

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평소 맑고 하얀 피부로 알려진 전지현은 태닝을 한 듯한 건강한 구릿빛 피부를 선보이며 시선을 사로잡았다.

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어깨와 쇄골이 드러나는 딥블루 슬리브리스 드레스를 착용한 그는 피부 톤과 대비되는 밝은 자국이 드러나면서 온라인에서는 태닝 자국이 아니냐는 추측도 이어졌다.

영상을 접한 누리꾼들은 "태닝한 모습도 정말 잘 어울린다", "건강미가 더해져 새로운 매력이 느껴진다", "분위기가 한층 세련돼 보인다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

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한편 전지현은 영화 '군체'를 통해 관객들과 만났으며, 지난 10일 열린 제25회 뉴욕아시안영화제에 공식 초청돼 참석하는 등 활발한 글로벌 행보를 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com