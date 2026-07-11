[오피셜] '26홈런 40세이브' 방출 당한 베테랑 울산행! → "좋은 본보기 될 수 있어"

1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스 경기. 8회말 2사 하재훈이 솔로포를 치고 들어와 축하받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.6.1/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 울산 웨일즈가 하재훈을 영입했다.

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울산은 11일 베테랑 외야수 하재훈을 영입해 풍부한 경험과 파워를 보강했다고 공식 발표했다. 하재훈은 6월 30일 전 소속팀 SSG 랜더스에서 방출됐다.

하재훈은 투수에서 타자로 변신해 성공한 사례로 유망하다. 하재훈은 프로 통산 26홈런 40세이브를 기록했다.

미국 무대 도전 이후 2019년 KBO리그 데뷔 첫해에 36세이브로 구원왕에 올랐다. 국가대표로도 활약했다. 이후 어깨 부상으로 다시 야수로 전향했다. 2022년부터 2025년까지 1군에서 꾸준히 활약하며 통산 26개의 홈런을 기록했다.

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장원진 울산 감독은 "하재훈은 풍부한 경험과 뛰어난 장타 능력을 갖춘 선수다. 젊은 선수들에게 좋은 본보기가 될 수 있으며, 아직 충분히 경쟁력이 있다고 판단했다"고 영입 배경을 설명했다.

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하재훈 역시 "몸 상태는 좋다. 힘과 스피드 모두 자신 있다"며 "다시 한 번 기회를 주신 울산 웨일즈 구단에 진심으로 감사드리고 저를 믿고 선택해 주신 만큼 처음부터 다시 시작한다는 각오로 최선을 다하겠다. 개인적인 목표보다 팀의 우승이 가장 중요하고 생각한다. 울산 웨일즈와 함께 반드시 우승을 이루고 싶다"라고 각오를 다졌다.

울산은 젊은 선수단에 경험과 장타력을 더할 수 있는 자원으로, 풍부한 1군 경험과 승부처에서의 해결 능력, 그리고 끊임없이 도전하는 자세가 남은 후반기 팀에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com