'장윤정♥' 도경완, 장모논란 이후 첫 심경 "집 전체가 어두워질 때도, 작은 격려 부탁"(도장TV)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정의 남편이자 아나운서 출신 방송인 도경완이 가족을 향한 애정과 구독자들을 향한 진심을 전했다.

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11일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '그리고 가족'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

도경완은 자막을 통해 "가족여행을 간다. 사촌동생 가족이 폴란드에 거주 중이라 겸사겸사 갔다"며 "그중 오스트리아 잘츠부르크 여행을 담아봤다"고 소개했다.

이어 "마음에 담아오기 바빴던 풍경들, 저희 모습과 대화는 최대한 덜어내고 같이 느껴주시길 바라며 만들어봤다"고 덧붙였다.

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영상에는 오스트리아 곳곳의 아름다운 풍경과 가족의 여유로운 여행 모습이 담겼다. 도경완과 장윤정은 자연을 만끽하며 행복한 시간을 보냈고, 장윤정은 "자연이 너무 좋다. 공기도 너무 좋다"고 만족감을 드러냈다.

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이에 도경완이 "여기 살라면 살겠냐"고 묻자 장윤정은 "난 무조건 좋다"고 답했다. 이어 도경완이 "1번 혼자 산다, 2번 남편과 산다"고 장난스럽게 묻자, 장윤정은 망설임 없이 "1번"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

도경완은 아이들에게도 같은 질문을 던졌다. 아들 연우는 1번을, 딸 하영이는 2번을 선택하며 각기 다른 답을 내놨다.

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이후 가족은 잘츠부르크 곳곳을 함께 둘러보며 소중한 추억을 쌓았다.

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영상 말미 도경완은 "저희 가족은 여행을 참 좋아한다. 모든 여행이 기억에 남고 소중하다"며 "여행의 기억은 별명 같은 게 남는다. 이번 여행은 정말 갈증이 깊었던 저희 가족에게 '우물'과도 같은 여행으로 기억될 것 같다"고 돌아봤다.

이어 "여러분이 주시는 사랑으로 저희 가족은 넘치는 행복과 웃음 속에 살고 있다. 그런데 가끔은 이유 모를 불안함 때문에 집 전체가 어두워지는 순간도 찾아오곤 하더라"고 솔직한 마음을 털어놨다.

그러면서 "저희 가족뿐이겠냐. 아마 오늘의 대한민국을 살아가고 계신 여러분 모두 비슷한 감정일 것"이라고 공감했다.

도경완은 과거 라디오 DJ를 맡았던 경험도 떠올렸다. 그는 "잠깐 라디오 DJ를 맡은 적이 있는데, 그때 TV와는 다른 낯설지만 설레는 매력을 느꼈던 순간이 있었다. 한참 고민했다. '이건 무슨 재미고 끌림이지?'"라며 "'나를 향한 온전히 따뜻하고 즉각적인 청취자와의 소통이 나를 행복하게, 또 포근하게 만든다'는 답을 찾았다"고 말했다.

이어 "저희 가족에겐 이 채널이 남아 있다. 여러분은 저희 가족에게 기름이자 소금이고, 행복과 위로 그 모든 것"이라며 구독자들에게 감사한 마음을 전했다.

끝으로 "저희도 최선을 다해 웃고 여러분들께 좋은 기운으로 보답하겠다"며 "저 멀리서 봤을 때 저희가 조금 지쳐 보이거든 작은 격려로 우쭈쭈해 달라. 부족한 가장으로서 기대해 본다"고 진심을 전했다.

한편 장윤정은 최근 모친이 자신의 이름을 사칭해 수억 원대 사기 행각을 벌였다는 의혹과 관련해 "10년 넘게 연락을 끊고 지냈다"며 입장을 밝힌 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com