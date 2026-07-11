백지영♥정석원 10세 딸, 쌍테+메이크업 대만족..끼 폭발 "모델 한다면 시킬 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 백지영이 변신한 딸 하임이의 모습에 연신 감탄했다.

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11일 백지영의 유튜브 채널에는 '베트남에 눌러앉겠다는 딸 말리느라 고생한 백지영♥정석원 부부의 첫 가족여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백지영과 정석원은 딸 하임이와 함께 베트남 전통의상 체험에 나섰다. 전통의상을 입기에 앞서 세 사람은 베트남식 메이크업도 함께 받았다.

평소 화장에 관심이 많은 10세 하임이에게 백지영은 이날만큼은 쌍꺼풀 테이프까지 허락하며 "오늘 하고 싶은 거 다 해"라고 말했다. 이에 하임이는 두 배로 커진 눈을 확인한 뒤 만족스러운 미소를 지었다.

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메이크업을 받는 내내 들뜬 모습을 보인 하임이를 지켜보던 정석원은 "친구들이랑 집에 오면 맨날 화장대에서 메이크업한다"고 말했다.

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헤어스타일까지 베트남식으로 완벽하게 변신한 하임이는 "맨날 이렇게 하고 다니고 싶다"며 만족감을 드러냈다. 딸의 변신에 놀란 백지영은 "정하임 맞아? 너 마음에 들어?"라며 감탄했다.

이후 세 사람은 아오자이 대여점을 찾아 각자 원하는 스타일의 의상을 입고 베트남 왕족 콘셉트로 가족사진을 촬영했다. 촬영을 마친 뒤에는 하임이의 단독 촬영도 이어졌다.

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한껏 몰입해 포즈를 취하는 하임이를 본 정석원은 "연예인이 된 것 같은 표정을 하고 있다"고 놀렸다. 백지영은 촬영을 마무리하려 했지만 하임이가 사진을 더 찍고 싶어 하면서 촬영은 계속됐다.

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제작진은 "하임이가 사진 더 찍자고 할 때 표정이 청천벽력이었다"고 놀렸고, 정석원은 "아니다. 우리 딸과 아내를 위해서라면 다할 수 있다"고 말하면서도 지친 기색을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.

장소를 옮긴 뒤에도 하임이의 촬영은 계속됐다. 정석원은 "진짜 자기가 뭐 된 것같이 포즈를 취한다. 데뷔했네"라며 미소 지었다. 제작진은 "(하임이가) 모델을 한다고 하면 어떡하냐"고 물었고, 백지영은 "한다고 하면 시키지 뭐"라며 '딸 바보' 면모를 드러냈다.