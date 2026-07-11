"메시 남기려고 그러지!"→'대낮의 강도 같은 행위' 아르헨티나 편파판정 논란 일파만파…'불만 커지고 있다' 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]이 모든 것은 다 '축구의 신' 리오넬 메시(아르헨티나) 때문인 것일까. 편파판정 논란이 일파만파 퍼지고 있다.

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아프리카의 '죈 아프리크'는 11일(이하 한국시각) '아르헨티나와 붙은 국가대표팀의 불만이 커지고 있다'며 이집트와 알제리 사례를 거론했다.

이집트축구협회는 지난 8일 아르헨티나와 2026년 북중미월드컵 16강전에서 2-0으로 앞서다 후반 막판 3골을 내주며 2대3으로 충격패했다. 경기 뒤 호삼 하산 이집트 월드컵대표팀 감독은 "월드컵 본선이 아르헨티나에 유리하게 치우쳐 있다. 메시가 가능한 한 오랫동안 대회에 남아 있어야 하고 세계 챔피언이 계속 경기를 할 수 있어야 한다는 상업적 고려로 이집트팀이 부당하게 대우받았다"고 주장했다.

경기 뒤 이집트축구협회는 국제축구연맹(FIFA)에 이날 경기를 진행한 프랑스 심판진을'심각한 판정 오류'와 '(심판의) 이중 잣대'가 있었다며 제소했다. 하니 아부 리다 이집트축구협회장은 이집트의 16강전 탈락을 초래한 판정이 '차별 행위'라며 "프랑스 심판진을 신속하게 조사해 그 결과에 따라서 이들을 남은 대회에서 배제해야 한다"고 주장했다.

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조제 모리뉴 레알 마드리드 감독은 이 경기 판정에 대해 '대낮의 강도 같은 행위'라고 강력 비판했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰었던 이안 라이트도 이집트 편을 들었다.

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앞서 알제리도 지난달 17일 아르헨티나와의 북중미월드컵 조별리그 J조 1차전에서 0대3으로 완패한 뒤 심판의 편파 판정 의혹을 제기했다. 역시나 FIFA에 심판진을 제소했다. 당시 메시에게 밟힌 알제리 수비수 아이사 만디는 넘어져서 고통을 호소했지만, 심판은 메시에게 파울도 안 주고 특별한 조치 없이 넘어갔다. 이를 두고 메시가 퇴장당할 만한 반칙을 했다는 지적이 제기됐다. 이날 경기에서 메시는 해트트릭(한 경기 세 골)을 달성했다.

'죈 아프리크'는 '전문가들은 특혜가 대표팀보다는 개별 선수들에게 더 집중되는 것으로 본다. 전설적인 선수들이 경기에 참여하지 못하게 되는 것을 대회 주최 측에서 원하지 않는 것으로 보인다'고 했다.

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한편, 아르헨티나는 12일 오전 10시 미국의 캔자스시티 스타디움에서 스위스와 북중미월드컵 8강전을 치른다. 이 경기에서 승리하면 노르웨이-잉글랜드전 승자와 4강에서 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com