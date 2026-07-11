최홍만·쯔양, 초밀착 포즈..“무릎에 앉았나” 누리꾼들 뜨거운 반응

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[스포츠조선 박아람 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 최홍만이 먹방 유튜버 쯔양과 함께한 사진을 공개하며 남다른 체격 차이로 화제를 모았다.

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최홍만은 11일 개인 계정에 "'쯔양몇끼' 많은 관심 부탁드립니다"라는 글과 함께 쯔양과 촬영한 사진을 게재했다.

사진 속 두 사람은 다정한 포즈로 카메라를 향해 미소를 짓고 있다.

특히 신장 217cm의 최홍만과 아담한 체구의 쯔양이 나란히 선 모습은 마치 성인과 아이를 연상케 할 정도로 극명한 대비를 이루며 시선을 사로잡았다.

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최홍만이 한 팔로 쯔양을 감싸 안은 모습은 체격 차이를 더욱 부각시켰다.

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사진을 본 누리꾼들은 "체격 차이가 정말 엄청나다", "합성 사진인 줄 알았다", "아빠와 딸 같은 느낌이다", "포즈가 귀엽다" 등 다양한 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

두 사람은 ENA 예능 프로그램 '쯔양몇끼'를 통해 함께 호흡을 맞췄다. '쯔양이 배부를 때까지'를 콘셉트로 국내외 곳곳의 맛집을 찾아가는 먹방 여행 프로그램으로, 최근에는 최홍만과 김광규가 쯔양의 먹방 파트너로 제주도를 찾았다.

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한편 '쯔양몇끼'는 매주 토요일 오후 7시 50분 ENA에서 방송된다.

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tokkig@sportschosun.com