황당 논란에 정수빈 본인 등판! → "우리 (구)자욱이 살려줘야겠다" [올스타전 현장]

잠실=한동훈 기자

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "우리 (구)자욱이 살려줘야겠다."

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정수빈(두산)과 구자욱(삼성)이 올스타전을 앞두고 황당 논란에 휘말렸다. 구자욱이 올스타전 퍼포먼스에 대해 개인적인 견해를 밝힌 인터뷰에 정수빈이 소환되면서 일부 팬들이 오해했다.

둘은 11일 잠실구장에서 열리는 2026 KBO 올스타전에 앞서 팬사인회를 마치고 취재진을 만났다. 앞서 구자욱은 올스타전도 진지하게 임하고 싶은데 퍼포먼스에 치우치는 분위기가 다소 아쉽다는 취지로 발언했다. 진행자가 구자욱에게 정수빈을 예로 들며 열심히 준비한 선수들은 어떡하느냐고 물었다. 구자욱은 준비한 선수들은 그냥 하면 된다고 지나가듯이 답변했다.

구자욱은 "올스타전도 열심히 해보고 싶다. 흐름이 끊기니까 집중이 잘 안 됐다. 그냥 저 혼자만의 생각이다. 당연히 팬분들이 좋아하시는 퍼포먼스도 있겠지만 또 다른 시각으로는 경기를 열심히 하는 걸 원하시는 팬들도 계실 것이다. 제 생각은 여태 퍼포먼스 많이 했으니 그냥 열심히 하는 경기도 재밌지 않을까 싶었다"고 털어놨다.

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온라인이 뜨겁게 달아오른 사실도 알고 있었다.

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구자욱은 "수빈이 형을 방금도 만나서 이야기했다. 너무 사적으로도 친한 사이다. 그런데 질문 자체가 정수빈 선수는 어떻게 되느냐고 물어보시길래 그냥 그렇게 이야기 한 것뿐이다. 그래도 기분이 나쁘셨다면 죄송하다"고 사과했다.

구자욱은 이어서 "수빈이 형 만나서 잘 이야기했다. 오늘 수빈이 형 옆에 딱 붙어있어야겠다"며 웃었다.

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정수빈도 당혹스럽기는 마찬가지.

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정수빈은 "자욱이는 워낙에 저랑 어릴 때부터 친했다. 자욱이 성격도 잘 안다. 크게 문제 될 게 없다. 그래도 요즘 시대에는 언행이나 단어 하나가 크게 이슈가 되는 문제들이 많다. 자욱이도 깜짝 놀라서 다음부터 조심한다고 하더라. 이를 계기로 다음에 더 조심하지 않겠느냐"며 대수롭지 않게 넘겼다.

이어서 "만약에 제가 아예 모르는 사람이 그렇게 말했다면 모르겠지만 워낙 잘알고 장난도 많이 치는 선수다. 하루이틀도 아니어서 문제 될 것이 없다"고 오해를 차단했다.

구자욱이 정수빈 옆에 붙어 있겠다는 말을 취재진이 전했다.

그러자 정수빈은 "우리 자욱이 살리려면 나도 옆에서 호응을 해줘야겠다"며 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com