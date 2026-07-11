이시언, 아빠 되고 확 달라졌다…기안84 "안 하던 짓 하면 오래 못 살아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이시언이 아들 육아 후 확 달라진 면모를 공개했다.

Advertisement

10일 유튜브 채널 '인생84'에서는 '삼남매의 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

기안84는 "명절이면 만나는 큰형 이시언, 작은 누나 한혜진이 올해도 어김없이 만났다. 1년에 한번씩은 나오는 그 얼굴. 올해도 함께 여행을 가기로 했다"며 한혜진, 이시언과 함께 제주도 여행을 떠났다.

은갈치국수를 먹으며 함께 대한민국 대 남아공 경기를 본 세 사람. 대한민국의 패배에 기안84는 "형이랑 있으니까 먹힌다. 그런 남아공 옷 입고 오니까"라고 노란 옷 입은 이시언을 타박했고 이시언은 "무슨 남아공 옷이냐. 이거 우리 아들 말띠라 말 옷 입은 것"이라고 토로했다.

Advertisement

이어 여행을 즐기던 이시언은 "가기 전에 잠시만 혓바늘이 있어서 알보칠 좀 바르고 가겠다"고 밝혔다. 아들 육아로 피곤해 혓바늘까지 생긴 이시언. 알보칠 고통에 괴로워하는 이시언에 기안84는 "우리의 원수 남아공, 복수다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 기안84는 "얼마나 아기 보는 게 힘들면 혓바늘이 나냐"고 안쓰러워했고 이시언은 "아기는 사랑"이라 밝혔다.

Advertisement

전시를 보고 온 후 세 사람은 회를 먹으러 갔다. 맥주로 건배를 한 이시언은 "솔민이 아빠의 첫 맥주다"라고 감격했다. 한혜진은 "얼마나 꿀맛일까. 얼마 만에 먹는 거냐"고 물었고 이시언은 "술을 두 달 만에 먹는다"고 밝혔다. 이에 기안84는 "왜 자꾸 사람이 변하냐. 안 하던 짓 하면 오래 못 산다"고 밝혔고 이시언은 "변해야지. 아빠인데"라고 밝혔다.

한편, 이시언은 배우 서지승과 2021년 결혼, 지난 5월 결혼 5년 만에 아들을 품에 안았다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com