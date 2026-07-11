김도영, 굴욕의 2개 홈런더비 '대참사'..."준수형을 믿었어야 했다. 찬호형은..." [올스타전 현장]

사진=김용 기자

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "준수형을 믿었어야 했는데..."

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KIA 타이거즈 김도영이 홈런더비 '대참사'에 대한 비하이드 스토리를 들려줬다.

김도영은 11일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 올스타전을 앞두고 취재진을 만났다. 전날 열린 홈런더비 얘기를 하지 않을 수 없었다.

전반기 27홈런을 몰아치며 LG 트윈스 오스틴과 함께 홈런 공동 선두에 오른 김도영. 홈런더비도 단연 최강 우승 후보였다. 오스틴이 허리 불편감으로 출전을 취소해 김도영 쪽으로 더욱 기울어지는 듯 했다.

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그런데 이게 웬일. 김도영은 예선에서 달랑 2개 홈런을 치는 데 그쳐 탈락하고 말았다.

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김도영은 "어제 홈런더비 실패로 야구를 안 하고 싶다, 그만둬야겠다는 말을 계속했다"고 농담하며 웃었다. 이어 "홈런더비가 나랑은 안 맞는 것 같다. 의식하니 힘만 들어가고 자세만 망가지는 것 같다. 이제 욕심이 없어졌다. 후반기에 홈런은 신경 안 쓰고 야구를 할 계기가 됐다"고 덧붙였다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 홈런 2개로 예선 탈락한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

김도영은 배팅볼 투수로 박찬호(두산)를 선택했다. 김도영은 "원래 다른 선수와 하려고 했는데 연습을 해보니 공이 너무 않 좋더라. 그런데 찬호형이 박준순과 연습을 하러 왔다. '찬호형이 있었네'라고 생각했다. 찬호형도 자기 공을 치라고 했다"고 설명했다. 이어 "공은 괜찮았다. 내가 못 친 거다. 찬호형은 내가 우승 후보라 생각하고 정말 잘 던져주려 애쓰셨다. 내가 그 기대에 부응하지 못해 죄송하다"고 말했다.

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공교롭게도 같은 팀 한준수가 공을 던져준 강백호(한화)가 영광의 우승을 차지했다. 김도영은 "준수형이 맞았던 것 같다. 그게 맞는 판단이었다. 그래도 같은 팀인데 내가 못 믿어 아쉬운 결과가 나왔다"고 말해 웃음을 선사했다. 이어 "준수형 혹사시키지 않으려고 내가 일부러 준수형을 선택하지 않았다"고 말해 다시 한 번 즐거운 분위기를 만들어줬다.

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김도영은 마지막으로 올스타전 참가에 대해 "오늘 날씨도 많이 더운데, 경기장 오는 길 팬들께서 정말 많이 줄을 서 계시더라. 다시 한 번 야구 인기를 실감했고, 더 잘해야 겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com