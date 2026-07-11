'김구라 子' 그리, 감기 걸린 여친 위해 촬영 중 귀가 "역대급 사랑꾼" ('찐천재')

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[스포츠조선 이우주 기자] '공부왕찐천재' 그리가 남다른 사랑꾼 면모를 드러냈다.

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11일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '2년 만에 만난 홍진경 패밀리 MT에서 대성통곡한 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 채널 제작진들과 절친 윤성호, 김인석, 남창희, 그리와 함께 MT를 떠났다. 본격적인 촬영을 앞두고 홍진경은 "우리 끝나고 한잔하자. 여기까지 와서 일만 하고 가면 가식적인 관계 아니냐. 연예계 이런 가식적인 풍토에 질릴 만큼 질릴 사람이다. 친하게 사이 좋게 해놓고 끝나면 안녕하고 간다"고 선언했다.

홍진경은 "우리가 왜 모였냐면 AI시대다. 어차피 일자리 뺏기고 시간이 남아도는 사람들은 생길 수밖에 없다. 그런 사람들이 그때마다 세상을 원망하면서 살 게 아니라 그 시간을 잘 즐기면서 잘 노는 법을 배우자는 취지에서 놀이하는 시간을 만들었다"고 밝혔다.

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이에 개그우먼 조승희가 MC로 출격해 분위기를 띄웠다. 멤버들은 '공부왕찐천재' 채널 관련 퀴즈를 풀고 여러 게임을 하며 MT를 즐겼다.

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게임이 끝난 후에는 본격적인 회식이 이어졌다. 술을 마시며 화기애애한 분위기가 이어진 가운데, 그리는 "저 가보겠다"고 먼저 자리에서 일어섰다. 홍진경은 "여자친구 감기 걸렸다고 이렇게 가는 법이 있냐. 너무 사랑꾼 아니냐"고 부러워했고, 김인석은 감정에 북받쳐 눈물을 보였다. 이에 남창희는 "여자친구 감기 걸려서 간다는데 운다"며 황당해해 웃음을 안겼다.

그리는 "여자친구가 아파서 안쓰러워서 우시는 거죠?"라고 물었고 김인석은 "그냥 더 행복했으면 좋겠다"고 눈물의 이유를 밝혀 웃음을 더했다. 그리는 "감사하다. 많이 울지 마시라"라고 김인석을 달래며 자리를 떴다.

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한편, 그리는 지난 3월 여자친구의 존재를 밝히며 공개 연애를 시작했다.

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wjlee@sportschosun.com