'대한민국 사령탑 후보라고?' 日 깜짝 놀랐다…일본 전 대표팀 감독 "이강인은 내 아들" 아기레 감독 거취 관심

18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코 월드컵대표팀의 기자회견. 기자회견에 참석한 하비에르 아기레 감독이 질문에 답하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기 종료 후 아기레 감독과 악수를 하는 김승규의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]하비에르 아기레 전 멕시코월드컵 대표팀 감독의 거취에 일본도 큰 관심을 보이고 있다.

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일본 축구 전문 매체 '풋볼존'은 11일 '멕시코 대표팀을 떠난 아기레 전 일본 대표팀 감독이 다시 국제 무대에서 주목을 받는 존재가 된 듯하다'고 보도했다.

이 매체는 '폭스스포츠' 소속 카를로스 로드리고 에르난데스 기자의 보도를 인용했다. 이 기자는 최근 개인 채널을 통해 '아기레 감독이 대한민국과 사우디아라비아의 관심을 받고 있다. 그는 과거에도 중동 클럽의 관심을 받았으나 거절했다. 아시아의 뜨거운 관심에 아기레 감독이 어떤 반응을 보일지 관심이 모아진다'고 했다.

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 훈련을 지켜보는 하비에르 아기레 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

아기레 감독은 그동안 아틀레티코 마드리드, 에스파뇰, 레알 마요르카(이상 스페인) 등에서 팀을 지휘했다. 멕시코, 일본의 A대표팀 사령탑을 역임하기도 했다. 특히 자국에서 열린 2026년 북중미월드컵에서 멕시코를 이끌고 대회에 나섰다.

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멕시코는 북중미월드컵 조별리그 A조에서 남아공(2대0 승)-한국(1대0 승)-체코(3대0 승)를 잡고 1위로 토너먼트에 올랐다. 32강전에서 에콰도르를 2대0으로 잡았지만, 16강전에서 잉글랜드에 2대3으로 패했다. 대회를 마친 아기레 감독은 멕시코의 지휘봉을 내려놓았다. 그의 후임으론 라파엘 마르케스 수석 코치가 선임됐다.

사진=멕시코축구협회 SNS 캡처

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아기레 감독은 한국의 차기 사령탑 후보로 거론되고 있다. 한국은 북중미월드컵 조별리그에서 A조 3위를 기록했다. 토너먼트의 문을 열지 못했다. 홍명보 감독이 사임했고, 사령탑은 공석으로 남아있다. 다만, 대한축구협회는 아직 신임 감독 선임을 위한 절차를 정하지 않았다.

한편, 아기레 감독은 '한국 에이스' 이강인(25·파리생제르맹·PSG)과 과거 레알 마요르카(스페인)에서 사제의 연을 맺었다. 이강인은 마요르카에서 2021년부터 2023년까지 뛰다가 PSG로 둥지를 옮겼다. 아기레 감독은 2022년부터 2024년까지 마요르카를 이끌었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com