논란의 판정? "엠볼로가 멍청한 짓을 했다"…'VAR 완벽하게 제기능' 호평[북중미월드컵]

Referee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card for Switzerland's Breel Embolo (7) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

Switzerland's Breel Embolo (7) reacts in a challenge from Argentina's Leandro Paredes (5) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

Switzerland's Breel Embolo, right, is consoled by teammate Denis Zakaria (6) after he was given a red card during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 윤진만 기자]디펜딩 챔피언 아르헨티나 축구대표팀이 두 경기 연속 판정 논란에 휩싸였다.

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상황은 12일(한국시각) 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 아르헨티나와 스위스의 2026년 북중미월드컵 8강전 후반 24분에 발생했다. 스위스 공격수 브렐 엠볼로(스타드 렌)는 1-1 동점 상황에서 상대 진영 우측 지점에서 드리블을 하던 중 그라운드 위에 넘어졌다.

주앙 피네이루 주심은 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스(보카주니어스)가 엠볼로의 다리를 걸었다고 판단해 파레데스에게 경고를 내밀었다. 아르헨티나 선수들이 판정에 항의를 하던 중, 비디오 판독시스템(VAR)이 가동됐다. VAR실과 소통하던 피네이루 주심이 온필드리뷰를 체크했다.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 11: Referee Joao Pinheiro shows a second yellow card to Breel Embolo #7 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11, 2026 in Kansas City, Missouri. The yellow is Embolo's second, and is followed with a red card. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Switzerland's Breel Embolo is shown a red card by referee Joao Pinheiro after a VAR review REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY

비디오 판독 끝에 판정을 번복했다. 엠볼로가 접촉 없이 시뮬레이션 액션으로 반칙을 얻어내려 했다고 판단한 주심은 엠볼로에게 옐로카드를 빼들었다. 앞서 경고 한 장을 받은 엠볼로는 누적경고로 퇴장했다.

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영국공영방송 'BBC'는 "이번 월드컵에서 이렇게 명확한 판정을 보도한 적은 없는 것 같다. VAR의 완벽한 사례"라고 평했다. 전 맨시티 공격수 브래들리 라이트-필립스는 'BBC'를 통해 "남은 스위스 선수들은 안쓰럽지만, 엠볼레에겐 안타까운 마음이 들지 않는다. 엠볼로가 스위스의 준결승 진출 가능성을 날렸다"라고 비판했다.

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양팀은 1-1 동점으로 연장전을 맞이했다. 전반 10분, 리오넬 메시의 코너킥을 알렉시스 맥 앨리스터가 헤더로 연결해 선제골을 갈랐다. 후반 22분 단 은도이가 동점골을 뽑았다. 아르헨티나는 연장전 30분을 수적 우위 속에 치른다

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com