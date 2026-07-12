월드컵 데뷔한 아들 명성 다 망친다, 중계 화면에 포착된 '아버지 홀란'의 만행..."방송에 무례한 손가락 제스처 포착"→"SNS로 심판 조롱"

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아들이 그라운드를 누비는 사이, 아버지는 명성을 실추시켰다.

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영국의 더선은 12일(한국시각) '엘링 홀란의 아버지가 월드컵 노르웨이의 경기 도중 무례한 제스터를 취하는 것이 중계 화면에 포착됐다'고 보도했다.

노르웨이는 12일 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투 끝에 1대2로 패배했다. 이번 대회에서 역사상 첫 8강 무대에 오르며 이변의 주인공이 됐던 노르웨이는 4강 진출에는 실패하며 월드컵 여정을 마쳤다. 홀란도 침묵했다. 이날 경기 선발 출전한 홀란은 연장 전반까지 경기를 소화하며 슈팅 2회에 그쳤다. 잉글랜드 골망을 흔들지 못한 채 아쉬움에 고개를 떨구며 벤치로 향했다. 노르웨이도 홀란의 무득점과 함께 활로를 찾지 못했다.

로이터연합뉴스

홀란은 이번 대회 5경기에서 무려 7골을 넣는 인상적인 월드컵 데뷔에 성공했다. 노르웨이를 28년 만에 월드컵 본선으로 이끌었으며, 16강 브라질전 승리 등 노르웨이의 승리를 이끈 주역이 바로 홀란이다. 잉글랜드전 경기력은 아쉬웠지만, 노르웨이 팬들에게 가장 큰 기쁨을 안겨준 선수다.

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다만 아버지인 알피 잉게 홀란은 달랐다. 또 문제를 일으키고 말았다. 더선은 '홀란은 8강 경기를 관중석에서 지켜봤다. 알피 홀란은 잉글랜드가 연장에서 경기를 뒤집자 좌절감을 드러냈다. 그는 연장 당시 잉글랜드의 페널티킥이 취소되자 제드 스펜스가 다이빙 했다는 듯이 손짓했다. 이후 무례한 손가락을 치켜드는 모습이 잡혔다. 팬들은 이를 매우 즐거워했다'고 전했다.

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더선에 따르면 일부 팬들은 '월드컵에서 그가 해명할 부분이 있다', '알피 홀란과 로이 킨이 SNS에서 2차전을 벌일 것이다'고 반응을 보이기도 했다. 알피 홀란은 또한 경기 도중 SNS를 통해 심판을 비판하기도 했다. 그는 파브리치오 로마노가 SNS를 통해 '월드컵 6경기에서 6골. 잉글랜드가 가장 필요로 할 때 항상 그곳에 있었다'며 벨링엄을 칭찬하자, 해당 게시물에 '벨링엄과 심판이 잘했다'며 판정을 조롱하는 글을 남겼다. 반면 홀란은 "주드 벨링엄은 좋은 친구"라며 상대를 존중했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com