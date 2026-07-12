65세 코미디언, '22세 남친' 공개했다가 반전.."SNS 사회학 실험이었다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 코미디언 캐시 그리핀(65)이 자신보다 43세 어린 남성과 교제하는 것처럼 보이는 사진을 공개해 화제를 모은 뒤, 이는 '사회학 실험'이었다고 밝혔다.

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그리핀은 지난 9일 개인 계정에 한 젊은 남성과 손을 맞잡고 있는 사진을 올리며 "그는 22살이다. 마음껏 이야기해 보라"는 글을 남겼다.

사진 속 캐시 그리핀은 검은색 드레스를 입은 채 금발의 젊은 남성과 함께 거리를 걷고 있었다. 남성은 차량 문을 열어주는 모습까지 보여 두 사람의 관계를 둘러싼 추측이 이어졌다.

게시물은 공개 직후 온라인에서 큰 관심을 받았다. 일부 팬들은 "행복하면 됐다", "응원한다"는 반응을 보였지만, 일각에서는 43세의 나이 차를 두고 부정적인 시선도 나왔다.

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이에 캐시 그리핀은 다음 날 다시 개인 계정을 통해 해당 게시물의 진실을 공개했다.

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그는 "SNS 사회학 실험에 함께해 준 모든 분께 감사하다"며 "사실 나는 22세 남성과 교제하는 것이 아니다. 그는 뉴욕 여행 당시 내 경호원이었다"고 설명했다.

이어 "하지만 정말 내가 그와 사귀고 있었다면 어땠을까 싶었다"며 "사람들의 반응은 매우 흥미로웠다"고 덧붙였다.

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캐시 그리핀은 플랫폼별 반응도 비교했다. 그는 SNS에서는 "잘 어울린다", "즐겨라" 등 응원 메시지가 많았던 반면, 스레드에서는 '그루밍', '역겹다', '나이에 맞지 않는다'는 비난과 성차별적인 반응이 이어졌다고 전했다.

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그러면서 "나이 많은 남성이 훨씬 어린 여성과 만나는 일은 오랫동안 자연스럽게 받아들여져 왔다"며 "왜 반대의 경우에는 다른 잣대가 적용되는지 생각해 볼 필요가 있다"고 지적했다.

그러면서 배우 루크 윌슨(54)이 24세 여자친구와 최근 아이를 얻은 사례를 비롯해 마이클 더글러스와 캐서린 제타 존스, 해리슨 포드와 캘리스타 플록하트, 제이지와 비욘세 등 상당한 나이 차를 극복하고 오랜 기간 관계를 이어온 유명 커플들을 예로 들었다.

그는 "내가 몸담고 있는 연예계는 여전히 나이와 성별에 대한 편견이 존재한다"며 "반대로 여성이 훨씬 어린 남성과 만나는 경우에는 왜 다른 시선이 적용되는지 생각해 볼 필요가 있다"고 말했다.

끝으로 "너무 심각하게 받아들이지 말라. 이번 게시물은 SNS에서 진행한 작은 사회학 실험이자 가벼운 장난이었다"고 덧붙였다.

한편 캐시 그리핀은 지난해에도 전 남편 랜디 빅과 이혼한 뒤 23세 남성과 교제한 사실을 공개한 바 있다. 당시 그는 "나이보다 사람 자체를 보고 사랑에 빠졌다"며 "그와의 관계는 오래 이어지지는 않았지만 후회는 없다"고 밝힌 바 있다.

tokkig@sportschosun.com