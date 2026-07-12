전인화, '슈퍼밴드' 출신 子 얼굴 공개…♥유동근 쏙 빼닮은 '훈훈 비주얼'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 전인화가 '슈퍼밴드' 출신 아들 지상과 함께한 다정한 일상을 공개했다.

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전인화는 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "내 사랑 두 아들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 전인화의 아들 지상이 반려견들과 시간을 보내는 모습이 담겼다. 검은색 모자와 편안한 차림으로 동물병원을 찾은 지상은 의자에 앉아 반려견을 향해 손을 내밀며 교감했다. 전인화는 아들과 반려견을 모두 '두 아들'이라고 표현하며 각별한 애정을 드러냈다.

또 다른 사진에서 지상은 흰색 셔츠와 검은색 바지를 입고 반려견 두 마리와 밤 산책을 즐겼다. 한 반려견을 쓰다듬으며 환하게 미소 짓는 모습과 큰 키, 배우 부모를 닮은 뚜렷한 이목구비가 시선을 끌었다.

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지상의 본명은 유지상이다. 그는 배우 유동근과 전인화 부부의 아들로, 2019년 JTBC 밴드 오디션 프로그램 '슈퍼밴드'에 보컬 참가자로 출연했다.

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당시 지상은 부모의 유명세가 아닌 자신의 음악 실력으로 평가받고 싶다는 뜻에서 가족관계를 알리지 않은 채 본명 대신 '지상'이라는 이름으로 도전했다. 전인화 측 역시 아들의 출연 사실을 미리 알지 못했으며 보도를 통해 확인했다고 밝혀 화제를 모았다.

지상은 '슈퍼밴드'에서 본선 4라운드까지 진출했다. 프로듀서로 참여했던 밴드 넬의 김종완에게 참가자 가운데 발전 속도가 가장 빠르다는 호평을 받는 등 보컬로서 가능성을 인정받았다. 방송이 끝난 뒤에는 윤종신이 대표 프로듀서로 있던 미스틱스토리와 전속계약을 체결하고 가수와 연기 등 다양한 분야의 활동을 준비했다.

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이후 전인화는 방송을 통해 아들의 근황을 꾸준히 전해왔다. 지난해 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 "아들이 나가서 한 4년 살다가 들어왔다"며 독립생활을 마치고 다시 함께 지내고 있다고 밝힌 바 있다. 지상은 미스틱스토리와의 전속계약을 2024년 2월 마무리한 것으로 알려졌다.

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한편 전인화는 배우 유동근과 1989년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com