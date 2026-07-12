'11kg 감량' 신봉선, 얼마나 예뻐졌길래..."개그우먼 직무유기" 재판까지

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 신봉선이 '예뻐진 죄'로 오랜만에 친정 나들이에 나섰다.

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12일 신봉선은 "올만의 개그콘서트 나들이. 이뻐진 죄로 불려갔는데 사실은 무죄!!"라며 KBS 2TV '개그콘서트' 식구들과 오랜만에 재회했다.

이날 오후 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에서는 신봉선이 '공개재판'의 피고로 출연한다.

이날 신봉선은 몸매가 드러나는 얇은 반소매 티셔츠에 짧은 미니스커트, 가죽 부츠를 매치한 스타일로 시선을 끌었다.

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박준형은 신봉선의 과거 사진을 꺼내며 "신봉선 예뻐진 죄 재판을 시작하겠다"라 선언하고, 과거 사진 등장에 신봉선이 당황하는 사이 검사 박성호는 "개그우먼으로서 직무유기"라고 주장한다.

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이에 변호사 박영진은 "신봉선은 걸그룹 셀럽파이브 출신"이라며 요정 콘셉트로도 활동했다고 변호한다.

최근 신봉선은 11kg 감량 후 한층 날렵해진 비주얼과 '뼈말라' 몸매로 화제를 모은 바 있다.

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현재 다이어트 보조제 모델로 활동 중인 신봉선은 "사람들이 '정말 그 제품 먹고 살 뺐냐'고 많이 물어본다"며 "운동도 했지만 저는 진짜 살이 잘 찌는 체질이고 술도 좋아하고 잘 먹는다. 그런데도 실제로 감량에 성공했다"고 솔직하게 털어놓기도 했다.

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shyun@sportschosun.com