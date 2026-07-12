월드컵 역사상 가장 황당한 '시뮬레이션 퇴장' 나왔다…스위스 브렐 엠볼로, 오인 퇴장→눈물 펑펑 흘리며 OUT

사진=AP Photo/Ed Zurga-FR34145 AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]월드컵 역사상 가장 황당한 시뮬레이션 퇴장이 나왔다. 브렐 엠볼로(스위스)가 결국 눈물을 흘리며 그라운드를 떠났다.

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무라트 야킨 스위스 월드컵대표팀 감독이 이끄는 스위스는 12일 오전 10시(이하 한국시각) 미국의 캔자스시티 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 8강전에서 연장 접전 끝에 1대3으로 패했다. 스위스는 지난 60년 동안 아르헨티나를 만나 단 한번도 이기지 못하는 아픔을 경험했다. 스위스는 8경기에서 2무6패를 떠안았다.

스위스는 경기 시작 10분 만에 아르헨티나의 알렉시스 맥 앨리스터에게 선제골을 내줬다. 스위스는 두드리고 또 두드렸다. 후반 22분 단 은도이의 득점으로 1-1 동점을 만들었다. 기쁨은 잠시였다. 스위스는 불과 5분 뒤 엠볼로의 퇴장으로 수적 열세에 놓였다. 엠볼로는 시뮬레이션 반칙으로 두 번째 옐로카드를 받았다. 누적 경고로 그라운드를 떠났다. 그는 눈물을 펑펑 흘리며 경기를 마쳤다. 스위스는 '수적 열세' 속에서도 잘 버텼지만, 연장 후반을 버티지 못했다. 훌리안 알바레즈, 라우타로 마르티네스에게 연속 실점하며 월드컵을 마감했다.

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영국 언론 '익스프레스'는 '엠볼로가 아르헨티나와의 경기에서 논란이 여지가 있는 퇴장 판정을 받은 후 눈물을 흘렸다. 그는 비디오 판독(VAR) 뒤 오인 퇴장 규정에 따라 두 번째 옐로카드를 받았다. 심판은 국제축구연맹(FIFA)의 새 규정에 따라 판정을 번복했다. 엠볼로는 경기장을 떠나면서 크게 상심한 모습을 보였다'고 했다.

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이날 심판은 당초 아르헨티나 레안드로 파레데스의 파울을 선언했다. 그러나 VAR 판독 후 엠볼로의 시뮬레이션으로 판정을 바꿨다. 심판은 "재검토 결과 5번 선수(파레데스)는 파울이 아니었고, 7번 선수(엠볼로)는 명백한 시뮬레이션을 했다. 최종 판정은 7번 선수(엠볼로)에게 옐로카드"라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com