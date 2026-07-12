"뭐 어쩌라고!" 충격, 잉글랜드 내부 갈등' 터졌다…투헬 '경기력' 비판→벨링엄 결국 분노 폭발 '정면 반박'

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[스포츠조선 김가을 기자]주드 벨링엄(잉글랜드)이 결국 폭발했다.

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영국 언론 '더선'은 12일(이하 한국시각) '벨링엄이 토마스 투헬 감독의 비판에 반박했다'고 보도했다.

토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 잉글랜드는 12일 오전 6시(이하 한국시각) 미국의 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와의 2026년 북중미월드컵 8강전에서 연장 접전 끝에 2대1로 승리했다. 이로써 잉글랜드는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 준결승에 진출했다. 1966년 자국에서 열린 대회 이후 60년 만의 역대 두 번째 우승 도전을 이어갔다. 16일 오전 4시 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열리는 4강전에선 리오넬 메시가 버티고 있는 아르헨티나와 격돌한다.

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연장전까지 가는 팽팽한 경기였다. 잉글랜드는 전반 36분 안드레아스 시엘데루프에게 선제골을 내주며 0-1로 끌려갔다. 해결사는 '에이스' 벨링엄이었다. 벨링엄은 전반 추가 시간 동점골, 연장 전반 결승골을 연달아 꽂아 넣으며 팀을 승리로 이끌었다. 그러나 투헬 감독은100% 만족하는 모습은 아니었다.

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'더선'은 '잉글랜드는 무더운 마이애미에서 연장전 끝에 승리했다. 이는 벨링엄의 환상적인 두 골 덕분이었다. 하지만 투헬 감독은 팀의 경기력에 만족하지 못했다. 승리의 주인공인 벨링엄은 경기 후 투헬 감독의 날카로운 비판을 접했다. 그는 인터뷰에서 눈을 굴리며 쏘아붙였다'고 했다.

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이날 투헬 감독은 "경기력에 만족하지 못한다. 우리 스스로 경기를 너무 어렵게 만들었다. 결과는 환상적이다. 4강에 진출한 것은 놀라운 일이다. 하지만 경기력은 만족스럽지 않다. 투지 넘치는 플레이였지만, 경기 방식 때문에 스스로 너무 어렵게 만들었다. 엉성했고, 기술적인 실수가 많았다. 충분히 빠르지도 않았고, 반복적인 플레이도 부족했다. 운이 좋았다"고 말했다.

이 말을 전해들은 벨링엄은 "뭐 어쩌라는 것인가(Whatever). 경기가 쉽지 않았다. 힘든 경기였다"고 했다. 그는 "아마 감독님은 엘링 홀란(노르웨이) 등과 같은 선수를 상대로 그런 환경에서 뛰는게 어떤 건지 모르시는 것 같다. 상대하기 쉬운 팀이 아니다. 우리는 긍정적인 분위기를 만들기 위해 노력했다. 4강에서도 그 분위기를 이어가야 한다. 동료 선수들을 정말 높이 평가한다"고 반박했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com