이천수 딸, 14살 맞아? AP 만점 이어 UC버클리 투어..심하은 "엄마처럼 살지 마"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 국가대표 축구선수 이천수의 아내 심하은이 미국에서 14살 딸과 함께한 근황을 공개하며 남다른 모정을 전했다.

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심하은은 12일 "산타모니카 하늘은 더 파랗다. 내 새끼 미래는 더 푸르다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

방학을 맞아 미국을 찾은 딸 주은 양과 함께 시간을 보내는 심하은의 모습이 공개됐다.

모녀는 미국 명문대학교인 UC 버클리 캠퍼스를 둘러보며 투어를 즐긴 것은 물론, 산타모니카 해변과 놀이공원을 찾아 여유로운 시간을 보내며 추억을 쌓았다.

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특히 심하은은 딸을 꼭 끌어안은 채 환한 미소를 짓는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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심하은은 딸을 향한 진심 어린 메시지도 전했다. 그는 "엄마 닮지 말라고, 엄마처럼 살지 말라고... 싫으면 싫다고, 화나면 화내라고"라며 "엄마보다 더 자유롭고 행복한 삶을 살았으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다.

이어 "사랑해. 엘에이 케이엄마들 그리고 공주 둘"이라는 글을 덧붙이며 함께한 일행에게도 애정을 표현했다.

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주은 양은 뛰어난 학업 성적으로도 꾸준히 화제를 모으고 있다. 앞서 이천수·심하은 부부는 주은 양이 AP 미적분과 경제학 시험에서 최고점인 5점을 받았다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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현재 연간 학비 약 4000만 원의 ICS 국제학교에 재학 중인 주은 양은 지난해 우수한 성적으로 최우수 학생에 선정됐으며, 미국 존스홉킨스대학교의 영재 교육 프로그램인 CTY(Center for Talented Youth)에도 합격했다. CTY는 미국을 대표하는 영재 교육 프로그램 중 하나로, 상위권 학생들에게만 응시 기회가 주어지는 것으로 알려져 있다.

한편 이천수는 2012년 모델 출신 심하은과 결혼했으며, 2013년 첫째 딸 주은 양을 얻었다. 이후 2020년 쌍둥이 태강 군과 주율 양이 태어나 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com