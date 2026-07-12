이소라, '바람이 분다' 가사 속 실제 전남친 누구길래…"정말 잊기 힘들었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이소라(57)가 자신의 대표곡 '바람이 분다'에 담긴 실제 이별의 기억을 털어놓으며 먹먹한 속내를 전했다.

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tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 12일 공식 채널을 통해 오는 15일 방송분 선공개 영상을 공개했다.

이날 유재석은 "실제로 늘 이별한 뒤 새 앨범을 냈다고 하더라"고 묻자, 이소라는 "맞다. 그때는 진짜 이야기를 할 수 있는 시기였다"고 담담하게 답했다.

그는 "그 당시 앨범마다 그 마음이 그대로 담겨 있다. 예전에 불렀던 사랑 노래를 지금 다시 들어도 내가 너무 슬프다. 지금도 그렇다"며 자신의 음악이 모두 실제 경험에서 비롯됐음을 고백했다.

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이를 들은 유재석은 "팬들은 '이소라는 심장을 갈아서 곡을 쓴다'고 말한다"고 전했고, 이소라는 "그럴 것 같다"며 웃으면서도 고개를 끄덕였다.

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특히 두 사람은 이소라의 대표곡 '바람이 분다'를 이야기하며 더욱 깊은 대화를 나눴다.

유재석이 해당 곡을 언급하자 이소라는 "그 노래 좋나요?"라고 되물은 뒤 "저는 슬프다. '그대는 내가 아니다, 추억은 다르게 적힌다'라는 가사가 있는데, 그 부분이 늘..."이라며 끝내 말을 잇지 못했다.

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잠시 감정을 추스른 그는 "사랑하는 사람과의 관계에서도 마음이 같지 않더라. 시간이 지나면 같은 추억도 서로 다르게 기억한다"며 "저는 가사를 보면서 노래를 부른다. 그러면 그때가 훨씬 선명하게 떠오른다"고 말했다.

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이어 "그때 그 남자친구는 정말..."이라며 과거 연인을 떠올렸고, 유재석이 "이러다가 이름까지 말씀하시겠다"고 농담을 건네자 이소라는 "정말 잊기가 너무 힘들었다"고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

한편 이소라는 지난 7일 7년 만에 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'를 공개했다.

olzllovely@sportschosun.com