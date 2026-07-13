"심판 일부러 경고 준 거 아냐?" 충격적인 '아르헨티나 승부 조작' 논란 재점화...판정에 분노→"메시 결승 보내려고" 음모론까지 등장

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아르헨티나와 스위스의 경기에서 발생한 판정 논란에 불이 붙었다.

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영국의 더선은 12일(한국시각) '브릴 엠볼로가 아르헨티나전 퇴장 이후 눈물을 흘렸다. 월드컵 조작 의혹도 다시 불거졌다'고 보도했다.

스위스는 12일 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 8강에서 연장 접전 끝에 1대3으로 패배했다. 스위스는 4강 진출까지 노렸으나, 아르헨티나라는 거대한 벽을 넘지 못하며 월드컵을 마무리했다.

AP연합뉴스

스위스의 공세는 대단했다. 전반 10분 알렉시스 맥알리스터에게 선제 실점을 허용했음에도 밀리지 않았다. 도리어 후반 22분 아르헨티나를 상대로 은도예가 동점골을 넣으며 분위기를 가져왔다. 아르헨티나라는 대어를 낚을 기회였다.

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하지만 스위스의 상승세는 한 선수의 행동에 모두 무너지고 말았다. 엠볼로의 행동이 문제였다. 후반 27분 엠벨로는 상대 미드필더 레안드로 파레데스와 충돌하는 듯한 모습을 보이며 바닥에 쓰러졌다. 주심은 곧바로 경고를 꺼내들었다. 아르헨티나 선수들은 억울하다는 반응을 보였고, 곧바로 오인 제재 프로토콜에 들어갔다. 2026년 북중미월드컵에서는 잘못된 선수가 경고나 퇴장을 받은 경우 VAR을 통해 정정이 가능하다.

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주심의 확인 결과 파레데스와 엠볼로의 충돌은 없었다. 이에 주심은 곧바로 파레데스의 경고를 취소했다. 대신 다이빙을 한 엠볼로가 경고를 받았다. 이미 경고 한 장이 있었던 엠볼로는 경고 누적으로 레드카드를 받아 퇴장당했다. 레드카드를 확인한 엠벨로는 눈물을 흘리며 그라운드를 떠났다.

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이후 해당 행위에 대한 주심의 판정이 정심이라는 반응이 쏟아졌지만, 이에 대한 반박 의견도 적지 않다. 더선은 '엠볼로는 다이빙으로 두 번째 경고를 받아 퇴장당했다. 이번 대회에서 도입된 경고 판정 수정 권한을 사용하는 VAR 팀은 피녜이루 주심을 모니터 앞으로 불렀다. 슬로우 모션 영상에는 엠볼로가 파레데스와 접촉을 시도하기 위해 다리를 뻗기 전 이미 땅으로 내려앉는 모습이 담겨 있었고, 주심은 할리우드 액션에 대해 경고를 줬다'고 전했다.

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이어 '이번 월드컵에서는 VAR이 옐로카드가 잘못된 선수에게 주어졌을 경우 개입할 수 있는 권한을 갖게 되었다. 만약 파레데스가 경고를 받지 않았다면, VAR도 엠볼로에 대해 아무런 조치를 취할 수 없다. VAR이 개입한 것은 팬들에게 씁쓸한 뒷맛을 남겼고, 특히 엠볼로가 눈물을 쏟으며 경기장을 떠나는 모습을 본 후에는 더욱 그랬다'고 주장했다. 일부는 주심이 일부러 파레데스에게 경고를 준 것이 아니냐는 주장까지 내비쳤다.

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이와 더불어 아르헨티나가 판정적인 유리함을 갖고 있다고 덧붙였다. 더선은 '이번 사례는 아르헨티나에 유리하게 보이는 일련의 결정들 중 가장 최근의 사례로, 아르헨티나 관리들의 처우가 면밀한 관심을 받고 있다. 이번 대회에서 아르헨티나 선수가 파울 20번당 한 번꼴로만 경고를 받는다는 놀라운 통계도 나왔다'고 설명했다. 비판과 함께 증폭되는 판정 논란, 아르헨티나의 여정이 지속될수록 이에 대한 관심도 더 커질 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com