브라이언 "300평 단독주택, 건축비만 20억"…'모델하우스' 뺨치는 대저택 ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]브라이언이 청소용품에만 2억 원을 투자한 '청소광'답게 모델하우스를 방불케 하는 내부는 물론, 집을 짓는 데 들어간 건축비까지 솔직하게 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '청소광' 브라이언의 집을 찾은 임원희와 김희철, 서남용의 모습이 그려졌다.

이날 공개된 브라이언의 집은 지상 2층, 지하 1층 규모의 단독주택으로 대지 면적만 약 298평에 달했다. 넓은 수영장과 프라이빗 영화관, 차고를 개조해 만든 헬스장까지 갖춘 공간은 브라이언이 오랫동안 꿈꿔온 로망을 그대로 실현한 집이었다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 흠잡을 데 없는 청결 상태였다. 지금까지 청소용품에만 무려 2억 원을 사용할 정도로 유명한 청소광인 브라이언답게 거실과 다이닝룸은 물론 집안 곳곳이 먼지 한 톨 없이 깔끔하게 정돈돼 있었다. 물기 하나 남아 있지 않은 화장실과 직접 주문 제작한 조미료 보관함, 칼각으로 정리된 주방은 감탄을 자아냈고, 이를 둘러본 김희철은 "여긴 그냥 모델하우스다"라며 혀를 내둘렀다.

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집 구경을 마친 김희철은 "여기 몇 평이냐"라고 물었고, 브라이언은 "대지 면적만 298평이다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 김희철은 "나중에 아내랑 단독주택에서 살고 싶은 로망이 있다"라면서 가장 궁금했던 건축비를 조심스럽게 물었다. 이에 브라이언은 "땅값, 가구 제외 20억 원 넘는다"라고 솔직하게 밝혀 출연진들의 입을 떡 벌어지게 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com