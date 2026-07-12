"이강인은 내 아들" 아기레 감독, 깜짝 소식! "대한민국 부임 가장 유력해 보여" 韓 포함 차기 행선지 관심 폭발, "차분히 고민할 것"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]하비에르 아기레 감독의 대한민국 부임 가능성에 많은 시선이 쏠리고 있다.

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멕시코의 올레 멕시코판은 11일(한국시각) '아게리는 이제 자신의 미래를 구상하기 시작했다'고 보도했다.

올레 멕시코판은 '여러 구단에서 아기레를 원하고 있다. 멕시코 대표팀 감독으로서 그의 업적은 정말 훌륭하고, 이는 그 증거다. 멕시코 대표팀에서 사임한 후 여러 팀에서 그에게 관심을 보였다. 소식에 따르면 사우디아라비아 구단과 대한민국 국가 대표팀, 그리고 아직 이름이 공개되지 않은 구단들이 그를 향해 강한 관심을 보이고 있다. 현재로서는 한국이 가장 유력해 보인다. 마요르카 시절 최고의 기량을 끌어올렸던 이강인과 강하게 연결되고 있다. 한국은 아기레가 일본을 지휘했던 경험도 고려할 것이다'고 전했다.

로이터연합뉴스

이어 '아기레는 한국 대표팀의 유력 후보 중 한 명으로 꼽힌다. 다만 그는 자신의 미래에 대해 깊이 생각하고, 결정을 내리기 위해 잠시 휴식을 취하고 싶다는 의견을 공개적으로 밝혔다. 매우 힘든 대회였기에, 그는 당장 결정을 내리기보다는 시간을 두고 차분히 앞으로의 감독 생활을 어디에서 이어갈지 선택할 것이다'고 덧붙였다.

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아기레는 과거 일본, 이집트, 아틀레티코 마드리드, 오사수나, 레알 사라고사, 에스파뇰, 레가네스 등 여러 구단을 거치며 유럽을 비롯해 세계 무대에서 잔뼈가 굵은 감독이다. 멕시코 출신인 그는 2026년 북중미월드컵을 앞두고 멕시코 대표팀에 부임했다. 이번이 세 번째 부임, 그는 만회를 원했다.

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멕시코와 함께 했던 동행 중 가장 성공적인 여정이었다. 멕시코는 조별리그 3경기 전승에 이어, 32강에서 에콰도르를 제압하고 16강에 올랐다. 아쉽게 잉글랜드에 2대3으로 패하며 탈락했으나, 모두가 아기레에게 박수를 보냈다. 아기레는 탈락 직후 곧바로 사임했다.

아기레 감독이 멕시코를 떠나자 곧바로 여러 관심이 쏟아지고 있다. 한국 또한 계속해서 이름이 오르내리고 있다. 한국은 조별리그 탈락 후 홍명보 감독이 자진 사퇴하며, 현재는 감독직이 공석이다. 다만 대한축구협회(KFA)는 신임 감독 선임을 위한 창구도 열지 않았고, 어떤 방식으로, 어떤 프로세스로 진행할 지도 결정하지 않았기에, 아기레 감독 선임은 당장 결정될 수 있는 일은 아니다.

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아기레 감독이 만약 한국에 부임한다면 가장 기대할 수 있는 부분은 대표팀 에이스로 자리 잡은 이강인과의 궁합이다. 이강인은 마요르카 시절 아기레 감독 밑에서 재능을 꽃피웠다. 아기레 감독도 이강인을 "내 아들"이라고 밝힐 정도로 아끼는 모습을 보였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com