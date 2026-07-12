'3연승 VS 3연승, 압박 VS 압박' 서울-강원, 최정예 '빅뱅'...클리말라+안데르손-최병찬+고영준 '선봉'[현장 라인업]

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[상암=스포츠조선 박찬준 기자]FC서울과 강원FC가 최정예를 출동시켰다.

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서울과 강원은 12일 서울월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 17라운드를 치른다. 서울은 승점 35점으로 1위, 강원은 승점 27점으로 5위에 위치해 있다. 올 시즌 우승 향방을 가늠할 수 있는 중요한 경기다.

서울과 강원은 후반기 첫 경기에서 각각 인천(1대0)과 전북(2대1)에 승리하며 나란히 3연승을 질주했다. 강한 압박과 짠물 수비를 통해 최근 원하는 결과를 챙겨온 두 팀의 대결이라 90분 내내 숨 막히는 긴장감 속에 치열한 공방전을 펼칠 것으로 기대된다. 강원을 상대로 홈에서 9경기 연속 무패(6승3무) 중인 서울이 홈 이점을 살려 4연승을 질주한다면 '1강 체제'를 더욱 확고히 다질 수 있다. 반면 지난 4월 서울과 시즌 첫 대결에서 1대2로 패한 강원이 승리를 통해 시원하게 복수한다면 선두권 경쟁 판도를 뒤흔들 수 있다.

서울은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 클리말라와 안데르손이 투톱을 이뤘다. 좌우에는 문선민과 정승원이, 중앙에는 손정범과 바베츠가 자리했다. 포백은 김진수-로스-야잔-최준이 꾸렸다. 구성윤이 골키퍼 장갑을 꼈다. 조영욱 송민규 정현우 이승모 황도윤 박성훈 이한도 박수일 강현무가 벤치에 앉았다.

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강원도 4-4-2로 맞섰다. 고영준 최병찬이 번함없이 투톱을 구성했다. 허리진은 김대원 서민우 이유현 모재현이 꾸렸다. 수비진은 송준석-이기혁-강투지-강준혁이 나섰다. 박청효가 골문을 지켰다. 아부달라, 제시, 김건희 박상혁 김동현 이승원 김도현 신민하 홍진혁이 조커로 대기했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com