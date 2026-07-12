홍현희♥제이쓴, 4살子 준범 첫 심부름 뒷모습에 눈물..."육아 끝은 독립"

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[스포츠조선 정안지 기자]홍현희가 4살 아들 준범 군의 생애 첫 심부름을 지켜보다 결국 눈물을 쏟았다.

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12일 유튜브 채널 '4살 인생 첫 심부름'에는 "홍현희 제이쓴의 홍쓴TV"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 제이쓴은 "준범이를 심부름 보내볼까"라면서 아들의 독립심을 키워주고 싶다는 뜻을 밝혔다. 반면 홍현희는 "아직 네 돌도 안 됐는데 안 될 것 같다"라며 혹시 모를 상황을 걱정했다.

오랜 고민 끝에 부부는 준범이를 믿어보기로 했고, 아이에게 문구점에서 장난감 자동차를 사 오라는 미션을 맡겼다.

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준범 군은 "힘들 것 같다"라고 망설였지만, "용기내봐라"는 엄마, 아빠의 응원에 씩씩하게 길을 나섰다. 집에서 문구점까지는 왕복 약 1km로, 5살 준범 군에게는 약간 먼 여정이다. 이에 홍현희와 제이쓴은 모를 상황에 대비해 준범 군 몰래 뒤를 따라갔다.

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집을 나선 준범 군은 아까의 무서움을 잊은 듯 폭풍 질주를 시작했다. 그때 멀어져 가는 아들의 모습을 뒤에서 몰래 지켜보던 홍현희는 "이렇게 멀어져가는 모습이 너무 뭉클하다"라며 눈물을 흘렸다. 이어 "인생을 보는 듯했다. 독립을 하는 아이의 모습 같은 느낌도 있고 부모는 먼저 떠나지 않나. 그런 느낌이 들었다"라고 털어놨다.

특히 준범이는 심부름 도중 혼자 화장실도 다녀오고, 계산까지 스스로 해내며 어른들의 걱정을 기대로 바꿨다.

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이에 제이쓴은 "부모가 뒤에서 지켜주고 이런 거를 많이 해봐야 할 것 같은 느낌이다. 육아의 끝은 독립이라고 하지 않나"라며 "믿어주는 게 중요한 거 같다. 짧은 찰나에 되게 많이 배운다"라고 말했다.

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집으로 돌아온 준범 군은 "아빠, 이거 봐라. 내가 샀다"라며 뿌듯한 표정을 지었고, 홍현희와 제이쓴은 "우리 준범이 해냈다"라며 아낌없이 칭찬했다.

다만, 두 사람은 심부름을 지켜본 방식에 대해서도 서로 다른 생각을 털어놨다. 홍현희는 "이쓴 씨는 '집에 먼저 올라가서 맞이하자'고 하고, 나는 '아니다. 우리가 계속 뒤따라 왔다는 믿음을 줘야 한다'고 했다"라면서 "무엇이 정답인지는 모르겠다"고 말했다.

anjee85@sportschosun.com