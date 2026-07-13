김민하, '17kg 감량' 몰라보게 달라진 얼굴..."배우 외모 편견 깨고 싶다" (뉴스룸)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김민하가 배우를 둘러싼 편견에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

12일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 영화 '하나 코리아'의 주연 배우 김민하가 출연해 작품과 배우로서의 가치관에 대해 이야기를 나눴다.

이날 안나경 앵커는 배우로 활동하며 느끼는 고민에 대해 질문했고, 김민하는 배우를 향한 고정관념을 깨고 싶다는 소신을 전했다.

김민하는 "쉬운 예시가 있다면 외적인 모습에 대해 '이렇게 생겨야 한다', '이렇게 옷을 입어야 한다', '목소리는 이래야 한다'는 말을 정말 많이 듣고 자랐다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "배우는 여러 가지 이야기를 전달해야 하는 사람인데 정형화된 틀에 갇혀 있는 게 아이러니하더라"며 "이걸 어떻게 하면 더 많이 시도하고 깰 수 있을까 하는 고민을 항상 하고 있다"고 말했다.

Advertisement

또한 배우로서 잃고 싶지 않은 것이 무엇이냐는 질문에는 "나 자신"이라고 답했다.

김민하는 자신을 가장 잘 표현하는 단어로는 '말랑말랑'을, 가장 거리가 먼 단어로는 '빨리빨리'를 꼽으며 자신만의 가치관도 전했다.

Advertisement

한편 최근 김민하는 눈에 띄게 달라진 몸매로 화제를 모으고 있다.

Advertisement

앞서 그는 인터뷰를 통해 "2년에 걸쳐 체중을 감량했다. '하나 코리아'를 촬영했을 때보다 거의 16~17kg 정도 빠졌다"며 "역할 때문에 체중을 감량한 것이 90%"라고 밝혔다.

이어 "어떻게 하면 다른 모습을 보여드릴 수 있을까 하는 마음이 컸다"며 "기사에 나온 작품뿐 아니라 이후 촬영을 앞둔 작품도 감량이 필요한 캐릭터라 지금도 다이어트를 이어가고 있다"고 설명했다.

shyun@sportschosun.com