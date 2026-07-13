"비매너 논란→예능 자취 감췄는데"…성훈, 4년 만에 포착된 뜻밖의 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 성훈이 비매너 논란 이후 예능 프로그램 활동이 뜸해진 가운데, 틱톡과 유튜브를 통해 팬들과 직접 소통하며 지내는 근황이 화제다.

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최근 성훈은 공식 틱톡 계정을 개설하고 숏폼 콘텐츠와 라이브 방송을 꾸준히 선보이고 있다. 먹방과 챌린지 등 가벼운 콘텐츠를 공개하는 한편, 라이브 방송에서는 국내외 팬들의 댓글을 실시간으로 읽고 답하며 친근한 모습을 보여주고 있다.

유튜브 채널 '성훈해' 역시 꾸준히 운영 중이다. 일상 브이로그와 촬영 비하인드, 다양한 자체 콘텐츠를 공개하며 방송 프로그램보다 개인 플랫폼을 중심으로 활동 폭을 넓히는 모습이다. 팬들과 보다 가까운 거리에서 소통하려는 행보가 이어지고 있다는 평가다.

성훈은 한때 MBC '나 혼자 산다'를 통해 솔직한 일상과 털털한 매력으로 예능에서도 큰 사랑을 받았다. 그러나 지난 2022년 tvN '줄 서는 식당' 출연 이후 예상치 못한 논란에 휩싸였다.

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당시 그는 맛집 앞 긴 대기 줄을 보며 "저는 줄을 못 선다. 대기 인원이 한 명이라도 있으면 바로 옆집으로 간다"고 말했고, 식사 도중 고기를 굽던 집게를 개인 식기처럼 사용하는 모습과 머리의 땀을 터는 듯한 행동 등이 방송에 담기면서 비위생적이고 무례하다는 지적을 받았다.

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논란이 커지자 당시 소속사 측은 "재미를 드리려는 과정에서 다소 과한 표현과 행동이 있었던 것 같다"며 "시청자들이 불편함을 느끼셨다면 죄송하다. 앞으로는 더욱 신중하고 세심한 모습을 보여드리겠다"고 사과했다.

이후 성훈은 예능 고정 활동이 사실상 중단됐다. 대신 개인 플랫폼을 중심으로 활동을 이어오고 있는 그는 틱톡 라이브와 유튜브를 통해 팬들과 직접 소통하는 방식을 선택하며 자신의 일상을 자연스럽게 공유하고 있다.

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한편 배우 활동도 이어질 전망이다. 2011년 SBS 드라마 '신기생뎐'으로 데뷔한 성훈은 '신의', '가족의 탄생', '아이가 다섯' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 최근에는 새 드라마 '보스의 노골적 취향' 출연 제안을 받고 검토 중인 것으로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com